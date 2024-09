Testovanie 9 a maturitná skúška sú naplánované na marec

Bratislava 29. septembra (TASR) - Testovanie 9 sa má uskutočniť 19. a 20. marca 2025. Maturanti si svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia budú overovať 11. až 14. marca 2025 v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Vyplýva to zo Sprievodcu školským rokom 2024/2025, ktorý je dostupný na webe Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



Celoslovenské testovanie piatakov bude vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským.



Deviataci budú písať testy 19. marca z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra (školy s s vyučovacím jazykom maďarským). O deň neskôr to budú testy z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) a ukrajinský jazyk a literatúra (školy s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl a štvrtého ročníka osemročného gymnázia. Náhradný termín testovania je naplánovaný na 2. a 3. apríla 2025.



Náhradný termín maturitnej skúšky je pripravený od 8. do 11. apríla 2025. Stredoškoláci svoje štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia regionálne úrady školskej správy v termíne od 26. mája do 13. júna 2025.