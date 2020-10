J. Rudolf: Ďalšiu dodávku antigénových testov očakávame v piatok

Bratislava 22. októbra (TASR) – Ďalšia dodávka viac ako troch miliónov antigénových testov by mala prísť na Slovensko v piatok (23. 10.). Počas štvrtkového rokovania ústredného krízového štábu to uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf.



Vo štvrtok ráno pristálo na bratislavskom letisku lietadlo s takmer troma miliónmi antigénových testov pre potreby plošného testovania. "Išlo takmer o 61 ton. Tieto antigénové testy z letiska v Bratislave boli distribuované do skladov SŠHR," priblížil Rudolf. Z nich budú testy smerovať na celoplošné testovanie alebo pre potreby ambulancií, domovov sociálnych služieb a ďalších inštitúcií podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia.



Predseda SŠHR poznamenal, že do konca októbra by mal prísť podľa zmlúv nákup takmer 13 miliónov antigénových testov. "Ráno bol zo skladov SŠHR distribuovaný zdravotnícky materiál, jednak antigénové testy pre potreby testovania na Orave a v okrese Bardejov a zároveň boli distribuované aj ochranné osobné pracovné prostriedky," dodal Rudolf.



Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.