Testovanie komunity v Žehre odhalilo ďalších 10 nakazených

Žehra 15. mája (TASR) – Posledné výsledky plošného testovania komunity v Žehre na ochorenie COVID-19 potvrdili ďalších desať nakazených, ktorých presunuli do karanténneho mestečka. Uviedol to člen permanentného krízového štábu Peter Pollák s tým, že v piatok o 15:30 oficiálne otvorili poslednú karantenizovanú časť obce.



„Žehru sme rozdelili na tri sektory. Sektor jeden sme otestovali v pondelok, celkovo 294 odberov a našli sme tam šiestich pozitívnych, ktorých sme následne premiestnili do karanténneho mestečka. V sektore dva sme v utorok otestovali 182 ľudí, nenašli sme tam žiadneho pozitívneho. Sektor tri sme otestovali v stredu, celkovo sme uskutočnili 698 odberov, našli sme tam desať pozitívnych ľudí,“ priblížil Pollák.



Dodáva, že všetkých pozitívnych aj s ich rodinnými príslušníkmi premiestnili do karanténneho mestečka, kde sa aktuálne nachádza 98 ľudí, z toho 42 pozitívnych. Podľa Polláka bolo celkovo v Žehre od samého začiatku, od 9. apríla, 72 pozitívnych ľudí.