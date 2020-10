M. Chren: Samosprávy robia všetko v právnom vákuu

Bratislava 30. októbra (TASR) - Neexistuje právny rámec, na základe ktorého by mali samosprávy v rámci celoplošného testovania na COVID-19 povinnosť robiť čokoľvek z toho, čo robia. Nemajú ani žiaden podklad, na základe ktorého by mali zaručený nárok mať čokoľvek z toho refundované. Upozornil na to starosta bratislavského Ružinova Martin Chren s tým, že samosprávy pomáhajú pripravovať celoplošné testovanie, lebo chcú a robia to pre svojich obyvateľov.



"Akcia plošné testovanie nie je fiasko, pretože za týždeň sa podarilo pripraviť oveľa viac a v oveľa väčšej miere, než insideri vopred vôbec očakávali. V Bratislave máme vojakov, ktorí od nedele (25. 10.) spali tak hodinu denne a niektorí za posledné dva dni nič. Ráno o piatej nastupujú na 17-hodinovú šichtu," upozornil Chren.



Avizuje, že veľa sa toho v rámci celoplošného testovania nepodarí a bude veľa chýb, no ako tvrdí, nebude to pre neschopnosť armády, ale preto, že štát nemá kapacitu a dôveru ľudí. "Napríklad zdravotníkov, aby dokázal tak rýchlo stopercentne zorganizovať takúto akciu," poznamenal.



V Ružinove aktuálne podľa neho chýba zhruba 15 "áčkových" zdravotníkov (lekár, sestra, praktická sestra, záchranár), aspoň jeden musí byť na každom odbernom mieste, inak sa nedá otvoriť. Okrem toho chýba mestskej časti vyše 90 ďalších zdravotníkov na odbery. Vojaci a dobrovoľníci podľa starostu preto volajú lekárom z Ružinova a snažia sa doplniť kapacity, aby v sobotu (31. 10.) otvorili všetkých 70 odberových miest, aj keď s menej personálom. Podobne je to podľa ružinovského starostu v celej Bratislave.



Chren podotkol, že Ružinov a ostatné obce mali pôvodne zabezpečiť len lokality na odberové miesta a administratívny personál. "Skončilo to tak, že sme odberové miesta za vlastné kompletne vybavili, zariaďujeme kompletnú logistiku v celom Ružinove. Od rozvozu materiálu a testov, ktoré nám mimochodom doteraz neprišli, až po zvoz odpadu. Nakúpili sme ochranné pomôcky, aby nechýbali a aby jedny rukavice nemuseli lekári použiť na desať odberov, ako nám prišlo v pokynoch. Ešte aj lekárov zháňame i stravu všetkým dodávame," uviedol starosta s tým, že to všetko robia samosprávy v právnom vákuu.