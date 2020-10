M. Krajniak: Vláda stále pracuje na úspechu plánovanej operácie

Bratislava 30. októbra (TASR) - Zatiaľ čo pani prezidentka predčasne trúbi na ústup, vláda ďalej pracuje na zabezpečení úspechu operácie Spoločná zodpovednosť. V statuse na sociálnej sieti to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Zároveň hlavu štátu za jej verejný apel kritizuje. "Dobrý vrchný veliteľ ozbrojených síl má kapitulovať ako posledný, nie ako prvý," vyhlásil. Deklaroval, že spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), vedúcim úradu vlády Júliusom Jakabom, šéfom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Richardom Strapkom a jeho tímom oslovujú ďalších a ďalších zdravotníkov, aby pomohli s pretestovaním. "Veríme, že odberných tímov bude cez víkend dostatok, aby mohol byť pretestovaný každý, kto bude chcieť. Budeme pre to robiť všetko až do zajtra 07.00 h, kým sa otvorí všetkých 5000 odberných miest," dodal.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby sa plošné testovanie počas víkendu realizovalo tam, kde budú zabezpečené odbery. Zároveň žiada prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a volá po dobrovoľnosti testovania. Poznamenala tiež, že cieľ celoplošnej akcie je nenaplniteľný. Vyhlásila to po piatkovom stretnutí s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom a veliteľom operácie Spoločná zodpovednosť Ivanom Pachom, ktorí ju informovali o tom, že z celkového množstva potrebných odberných tímov je na oba víkendové dni pripravených zhruba 60 percent. Prezidentka upozornila, že v takomto stave nebudú môcť byť pretestované státisíce občanov.