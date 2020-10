M. Lučanský naďalej spochybňuje zrealizovateľnosť testovania

Bratislava 30. októbra (TASR) - Bývalý policajný prezident Milan Lučanský naďalej spochybňuje zrealizovateľnosť víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 tak, ako je naplánované. Poukazuje pritom na kapacitné problémy i logistiku. Nesúhlasí tiež s tým, aby všetko riadila "jedna osoba v štáte, ktorá svojimi diktátorskými sklonmi nepúšťa k slovu skutočných odborníkov". Uviedol to na sociálnej sieti.



Ako vysvetľuje, istú formu opatrení a testovacieho procesu podporuje. Kľúčové rozhodnutia by sa však podľa neho mali nechať na vedecké kapacity. "Nežijeme predsa v 15. storočí, aby nám tu kázal jeden kráľ," dodal.



"Isté je len jedno, takto ďalej to už všetko nemôže pokračovať. V stávke sú ľudské životy, bezpečnosť obyvateľstva a stav pripravenosti bezpečnostných zložiek, ktoré sú tiež ohrozené," myslí si Lučanský.



Napriek zásadným výhradám sa exprezident polície prihlásil za dobrovoľníka do odberného tímu. "Sám som zvedavý, koľko ľudí sa dobrovoľne príde otestovať a ako je zvládnutá logistika aj v takej malej dedinke," podotkol.