Rezort obrany SR posiela v súvislosti s testovaním informačné SMS

Bratislava 23. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR posiela v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID-19 informačné SMS. V piatkovej vyzvalo na účasť občanov nachádzajúcich sa v okresoch Bardejov, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, kde sa od piatka do nedele (25. 10.) testovanie realizuje v pilotnej fáze. Ďalšie správy plánuje rezort posielať aj pred oboma plošnými testovaniami. TASR to potvrdila hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Príďte sa bezpečne a zadarmo otestovať na COVID-19," vyzýva rezort. Ubezpečuje, že priestory testovania sú schválené hygienikom. "Výsledok sa dozviete do 30 minút v zalepenej obálke s inštrukciami. Sme zodpovední. Spolu to zvládneme!" píše sa v SMS. Súčasťou je tiež adresa informačného webu www.somzodpovedný.sk.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.



Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele.