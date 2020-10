Testovanie na Orave sa začalo bez problémov, pomáha aj premiér

Dolný Kubín 24. októbra (TASR) – Druhý deň pilotnej fázy plošného testovania na ochorenie COVID-19 sa vo všetkých troch okresných mestách na Orave začal podľa plánu. Odberné miestnosti v Dolnom Kubíne, Námestove i Tvrdošíne sa v sobotu otvorili o 08.00 h. TASR to potvrdili predstavitelia samospráv.



"Všetky odberné miesta v Námestove by podľa mojich informácií mali fungovať. Tie, ktoré sme v piatok (23. 10.) zlúčili, fungujú v rovnakom režime, no majú viac personálu, takže môžu aj viac testovať," povedal pre TASR prednosta námestovského mestského úradu Dušan Jendrašík.



V sobotu sa do akcie zapojil aj premiér Igor Matovič, ktorý bude asistovať pri odoberaní vzoriek na odbernom mieste v Tvrdošíne. Informoval o tom na sociálnej sieti.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele (25. 10.) realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 08.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Z 61.905 otestovaných ľudí na Orave a v Bardejove bolo v piatok 2225 infekčných.