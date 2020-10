Premiér: Antigénové testy sú výborný doplnok na plošné testovanie

Bratislava 28. októbra (TASR) – Antigénové testy sú výborný doplnok na plošné rýchle identifikovanie ľudí s najvyššou vírusovou náložou, ktorí by mohli byť najviac infekční. Vyhlásil to predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) po stredajšom rokovaní vlády. Poukázal na výsledky štúdie Fakultnej nemocnice Praha Motol, ktorá porovnávala výsledky antigénových a PCR testov na ochorenie COVID-19. Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) skonštatovali, že antigénové testy tak dokážu odhaliť 67 percent tých infikovaných, ktorých by odhalil PCR test. Výsledky podľa ich slov prekonali očakávania na úrovni 30 percent, s ktorými išli do plošného testovania.



Premiér uviedol, že zmysel robiť antigénové testy je na základe štúdie teda dvakrát väčší, ako pôvodne rátali. Zdôraznil, že nemožno nahradiť PCR testy antigénovými, ale na účel, ako je celoplošné testovanie, je tento druh testu vhodný. Zdôraznil, že okrem senzitivity sa pri štúdii porovnávala aj ich špecificita. Tá bola podľa jeho slov stopercentná, teda, že antigénové testy negenerujú falošnú negativitu. Z tých 369 pacientov, ktorí mali negatívny PCR test, malo negatívny výsledok aj 369 testovaných antigénovým testom.



Krajčí označil za dobrý údaj aj to, že antigénové testy nevyhodnotili ako pozitívneho človeka, ktorý mal negatívny PCR test. Pozitívne vníma aj to, že antigénový test podľa štúdie dokáže odhaliť aj 47 percent bezpríznakových, ale pozitívnych ľudí.



„Opäť sa len potvrdzuje, že je dobré testovať antigénovými testami, má to zmysel," dodal. Je presvedčený, že celoplošné testovanie bude úspešné. Poukázal na to, že denne pribúda v nemocniciach aj 100 pacientov a čoraz viac ich potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu.



Pražská fakultná nemocnica Motol zverejnila v utorok výsledky štúdie spoľahlivosti antigénových testov, ktorú realizovala minulý týždeň na 591 pacientoch. Ukázala, že senzitivita skúmaných dvoch antigénových testov bola pod hranicou 70 percent. To znamená, že testy nezachytili troch z desiatich pozitívnych pacientov. Podľa štúdie sa to týkalo aj ľudí s príznakmi ochorenia COVID-19.