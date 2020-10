Prvý deň testovania sa skončil, pokračovať sa bude v nedeľu

Bratislava 31. októbra (TASR) – Prvý deň celoplošného testovania na Slovensku sa skončil. V testovaní na ochorenie COVID-19 sa bude pokračovať v nedeľu 1. novembra.



V sobotu bol o testovanie na Slovensku záujem. Na niektorých miestach sa tvorili počas dňa aj niekoľkohodinové kolóny. Išlo napríklad o miesta, kde sa dalo testovať z auta.



Do soboty 12.00 h bolo v rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných 828.518 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 7947 ľudí, čo je približne jedno percento. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Zhodnotenie prvého dňa testovania by malo byť známe v nedeľu, informovať má o tom predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) s ministrom obrany a ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO).



Do testovania bolo podľa Naďa nasadených viac ako 40.000 ľudí po celom Slovensku, z toho vyše 6000 vojakov, 5000 policajtov, 113 hasičov a takmer 15.000 zdravotníkov. Súčasťou operácie je tiež takmer 10.000 administratívnych pracovníkov, 250 príslušníkov finančnej správy, ako aj približne 4000 dobrovoľníkov. Počas dňa pomáhalo aj 33 príslušníkov ozbrojených síl z Rakúska a 200 zdravotníkov z Maďarska.



S testovaním sa bude pokračovať v nedeľu, a to v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h. Posledný výter by sa mal odoberať o 21.30 h.