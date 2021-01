R. Rybníček: Primátori krajských miest chcú pomôcť s vakcináciou

Trenčín 24. januára (TASR) – Primátori krajských miest iniciovali stretnutie s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva o pomoci štátu pri zriaďovaní vakcinačných centier. TASR o tom informoval primátor Trenčína Richard Rybníček.



"Chceli by sme pomôcť štátu zriaďovať vakcinačné centrá, zatiaľ v krajských mestách. Ak to bude možné, chceli by sme to urobiť ešte vo februári. A potom postupne v ďalších mestách," povedal trenčiansky primátor.



Rybníček je presvedčený, že samospráva musí štátu vo vakcinovaní pomôcť. "Myslím si, že začneme zriaďovať vakcinačné centrá v krajských mestách, aby sme pomohli s rýchlosťou vo vakcinácii. Samozrejme, dôležité je, aby štát doviezol čo najviac vakcín. Ale myslím si, že bez samosprávy to štát opäť bude zvládať s veľkými ťažkosťami. Takže my sme pripravení pomôcť," podotkol trenčiansky primátor.