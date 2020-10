Testovanie sa neodporúča ak máte nad 65 rokov a väčšinu času ste doma

Bratislava 21. októbra (TASR) – Celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku sa budú môcť zúčastniť všetci od desať rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch. Prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. Informuje o tom ministerstvo obrany na webovej stránke.



"Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo v zariadeniach," spresnil rezort obrany.



Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Premiér Igor Matovič zároveň však hovorí o povinnej karanténe pre tých, ktorí sa nezúčastnia. Testovanie sa nemá týkať všetkých, majú platiť výnimky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje dobrovoľné plošné testovanie. Myslí si však, že ak bude niekto sankcionovaný za neúčasť na plošnom testovaní, tak to neznamená dobrovoľnosť. Dobrovoľnosť testovania je podľa Čaputovej stále v rovine úvah a hľadania súladu ústavného riešenia.



Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.



Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.