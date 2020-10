Regióny prekvapil návrh na skrátenie víkendového testovania

Bratislava 26. októbra (TASR) – Náhle rozhodnutie skrátiť pôvodne trojdňové celoplošné testovanie na dva dni je masívnym vstupom do plánovaných príprav. Uviedol to zástupca združenia miest a obcí Slovenska Lukáš Baňacký. Starosta bratislavského Lamača zastupoval strešné združenie samospráv na pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu.uviedol zástupca samospráv.Informoval, že členovia odberných tímov, ktorých zabezpečia samosprávy, dostanú za jeden deň v rámci zmeneného formátu testovania aspoň zvýšenú odmenu.povedal Baňacký o svojom návrhu, ktorí ministri na rokovaní ústredného krízového štábu podporili.Na rokovaní podľa jeho slov takisto spresňovali zoznam činností a aktivít, za ktoré sú zodpovedné jednotlivé strany zabezpečujúce organizáciu a logistiku celoplošného testovania.Predseda vlády SR Igor Matovič počas pondelkového rokovania ústredného krízového štábu uviedol, že celoplošné testovanie obyvateľstva sa po tom pilotnom na Orave a v okrese Bardejov uskutoční, no bude mať dvojdňový formát, počas najbližšej soboty a nedele.Ako priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), rozhodnutie zmeniť dni testovania na sobotu a nedeľu, namiesto pôvodného plánu testovať od piatka do nedele, súvisí s personálnymi, logistickými a materiálnymi limitmi. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko doplnil, že počas tejto noci sa bude velenie operácie venovať jej preplánovaniu.Zmena trvania testovania znamená aj zmenu počtu potrebných odberných miest. Napríklad starosta bratislavského Ružinova Martin Chren už ohlásil, že namiesto pôvodných 70, bude musieť samospráva nájsť na území bratislavskej mestskej časti ďalších približne 40.