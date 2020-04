Testy 58 repatriantov v Omšení boli negatívne, odcestovali domov

Bratislava 27. apríla (TASR) - Testy všetkých 58 repatriantov, ktorých prijali pred približne týždňom do Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Omšení v okrese Trenčín, boli negatívne.



Repatrianti zo zahraničia tak mohli na záver minulého týždňa odcestovať do svojich domovov a tam musia naďalej pokračovať v dvojtýždňovej karanténe. Uvádza to na svojej facebookovej stránke ZVJS. "Po každom pobyte repatriantov prichádza na rad hĺbková sanitácia priestorov. Všetko sa musí dôkladne vyčistiť do najmenšieho detailu a pripraviť na možný príchod ďalších repatriantov," píše sa ďalej na stránke zboru.



ZVJS po prvý raz poskytol na základe požiadavky Ministerstva vnútra (MV) SR priestory v Omšení 8. apríla. Vtedy ubytovali prvých 76 občanov vracajúcich sa zo zahraničia, ktorým bolo vládou SR nariadené karanténne umiestnenie. Všetci z nich boli tiež negatívne testovaní na ochorenie COVID-19 a následne pokračovali v dvojtýždňovej karanténe v domácom prostredí.