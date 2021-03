Testy určené na samotestovanie majú byť komfortnejšie, tvrdí MZ SR

Na archívnej snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. marca (TASR) – Antigénové testy, ktoré Slovensko zaobstaralo v spolupráci s Európskou úniou (EÚ), sa môžu použiť na výter zo špičky nosa, ktorý je komfortnejší a menej nepríjemný, než sú testy, ktoré sa v súčasnosti používajú napríklad v mobilných odberových miestach (MOM). Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Ako priblížila, výrobca testov ešte pred podpisom zmluvy predložil potvrdenia, podľa ktorých je produkt technicky zhodný s nazálnym typom testov. To, že by mali byť komfortnejšie, je podľa rezortu zdravotníctva zrejmé na základe doloženej dokumentácie.uviedla Eliášová.O nákupe 35 miliónov antigénových nazálnych testov určených na samotestovanie informoval v utorok (2. 3.) minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Šéf zdravotníckeho rezortu zároveň požiadal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR o vydanie povolenia. Tieto testy podľa jeho slov prinesúÚNMS vo štvrtok (4. 3.) TASR informoval, že zatiaľ neudelil výnimku pre nazálne antigénové testy na samodiagnostiku. Tvrdí, že výnimku je pripravený udeliť, ak odborná komisia posúdi ich bezpečnosť.Predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská informovala, že ide o štandardný postup, ktorý musia dodržať. Podobne postupovali aj pri udeľovaní ostatných výnimiek počas pandémie, napríklad v prípade respirátorov.O udelení výnimky pre nazálne antigénové testy bude rozhodovať odborná komisia zložená z odborníkov zo slovenských notifikovaných osôb, ktoré sa zaoberajú posudzovaním in vitro zdravotníckych pomôcok na samodiagnostiku, ÚNMS, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Slovenskej akadémie vied a iných prizvaných odborníkov v tejto oblasti.Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že testy zakúpil za, pričom priblížil, že v sume 3,50 eura bol jeden test od spoločnosti Siemens a 3,70 eura SD Biosensor.Analytik a bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana na sociálnej sieti tvrdí, že v prípade testov od spoločnosti Biosensor ide o, ktorý je určený na používanie zdravotníkmi. Výrobca Biosenzor má aj názalny test, ktorý sa predáva a vyžaduje si čítačku, aby sa kompenzovala nižšia presnosť testov, hovorí. V prípade testov od spoločnosti Siemens vydala firma podľa Smatanu dočasnú výnimku na používanie týchto testov na domáce použitie, ktorá aktuálne platí v Nemecku a do konca apríla aj v Česku.uviedol Smatana s tým, že treba kazetové predpripravené antigénové testy, tak ako používajú v Rakúsku.Objednané testy by mali slúžiť na testovanie na školách aj v domácnostiach.