Textár P. Jursa: Som tu preto, aby som dal ľuďom nejakú krásnu emóciu

Trenčín/Bratislava 27. júla (TASR) - Svoje prvé dva texty pre skupinu Elán napísal Pavol Jursa v roku 1980 ku skladbám Vaša Patejdla a nazval ich Čakám ťa láska a Ja viem. O rok neskôr vyšli spolu s piesňami ako Bláznivé hry, Mám chuť na niečo chladené či Ona je dokonalá na debutovom albume skupiny s názvom Ôsmy svetadiel. Práve tento album odštartoval mimoriadne úspešnú kariéru jednej z legiend slovenskej populárnej hudby.



Za mnohými hitmi legendárnej skupiny stojí textár, skladateľ a scenárista Pavol Jursa. V sobotu 27. júla bude mať 70 rokov.



S našou najslávnejšou a najúspešnejšou rockovou skupinou spolupracuje viac ako 40 rokov, s jej lídrom Jožom Rážom sa pozná už vyše polstoročie. Čo mu táto spolupráca dala? "Strašne veľa mi dala, spoznal som úžasných ľudí. Ja ich poznám, akí sú v skutočnosti. Veľmi si vážim, že sú to moji priatelia - napĺňa ma to radosťou, že ma osud vybočil z dráhy ekonóma," povedal pre TASR jubilant.



Pavol Jursa sa narodil 27. júla 1954 v Trenčíne. Po absolvovaní gymnázia v rodnom meste zamieril do Bratislavy, kde vyštudoval Vysokú školu ekonomickú. Po jej skončení pracoval na bratislavskej Kolibe ako ekonóm tvorivo-výrobnej skupiny TATRA STAR, s.r.o., v Slovenskom národnom divadle bol zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu, ďalej pôsobil na marketingovom oddelení Televízie Markíza, v rokoch 2007 - 2008 bol riaditeľom ochrannej autorskej organizácie SOZA a podieľal sa na tvorbe úspešného seriálu televíznych grotesiek Bud Bindi.



"Ja som prešiel osem alebo desať rôznych druhov zamestnaní a stále som bol na tom nepravom mieste. Vlastne až keď som sa uchytil v tejto brandži, tak som sa našiel. Som na tom mieste, kde mám byť. Toto je moje poslanie. Som tu preto, aby som sa snažil ľudí rozveseliť, rozplakať, dať im nejakú krásnu emóciu," priblížil Pavol Jursa.



Hoci spolupracoval s viacerými skupinami ako Team, Metalinda i ďalšími, jeho meno sa spája predovšetkým s najznámejšou slovenskou skupinou Elán. Zoznámili sa v roku 1973. Vtedy, ako študent prvého ročníka vysokej školy začal tancovať v súbore Lúčnica a jeho tanečnou partnerkou bola Barbora, dcéra umeleckého vedúceho súboru profesora Štefana Nosáľa, neskôr manželka Joža Ráža.



"Zmienil som sa jej, že píšem básničky a malé texty, ktoré som začal tvoriť už na strednej škole. Opýtala sa ma, či by som sa nechcel stretnúť s Jožom, s jej frajerom, a porozprávať sa s ním o tvorbe. Ja som povedal, že áno a tak sa jedného dňa po nácviku objavil vo dverách Jožo Ráž," zaspomínal si na prvé stretnutie s frontmanom skupiny Elán textár Pavol Jursa.



Stretnutie s Jožom Rážom a Vašom Patejdlom nad prvými skladbami malo pre Pavla Jursu a jeho ďalší život zásadný význam. Výrazne pootočilo os jeho pozornosti a aktivity úplne mimo kariéry vyštudovaného ekonomického matematika k piesňovej tvorbe.



Vysoko ocenil aj spisovateľa a textára Borisa Filana, ktorý sa pridal k Elánu neskôr. Podľa Pavla Jursu svojim nenapodobiteľným štýlom predurčil umelecké a ideové smerovanie skupiny. "Bol sopkou, erupciou nápadov a ja som mal veľké šťastie, že som sa vlastne v podstate ako polo-amatér dostal medzi týchto majstrov a zotrval som medzi nimi až dodnes," zdôraznil jubilant.



Aby sa popri textárovi Borisovi Filanovi necítil - podľa vlastných slov - ako outsider, začal k niektorým piesňam písať aj hudbu. Komponovaniu sa začal venovať potom, keď ho s touto požiadavkou oslovili Jožo Ráž a Vašo Patejdl, ktorého označil za kráľa kompozície a naštudovania. V tejto súvislosti podčiarkol, že mal obrovské šťastie, lebo sa stal "jediným skladateľom hudby, ktorý nebol v základnej zostave Elánu, pretože hudbu robili vždy tí, ktorí tvorili Elán ako muzikanti".



Napriek tomu, že sa doba mení Elán si podľa Pavla Jursu stále drží svoju cestu "je nenapodobiteľný a vždy aj rozoznateľný". Pre kapelu napísal vyše tri desiatky textov a na svojom konte má dve desiatky zhudobnení - spomenúť možno hity ako napríklad Čakám ťa láska, Ja viem, Dresy, Keď muži plačú, Zaľúbení, Zanedbaný sex, Kde si, Len kým tu si, Ave Mária.



Spolupráca s Elánom pokračuje. Práve začiatkom tohto týždňa ho kapela oslovila, aby skomponoval monumentálne intro k piesni Vaša Patejdla Ja viem a napísal tiež niekoľko skladieb pre pripravovaný nový album.



"Mojim šťastím a prekliatím zároveň je to, že som sa narodil v znamení Leva a Levy sú známe okrem iného aj tým, že nesmierne túžia potom, aby ich ľudia mali radi. Je to jedno, či je to umelec známy, svetový alebo domáci, alebo či je to vrátnik vo firme, v ktorej pracuje. To je jedno, proste on akoby ´zbieral duše´ a čím ich má viac, tým je šťastnejší," vyznal sa na záver pre TASR jubilujúci textár a skladateľ Pavol Jursa.