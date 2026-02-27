< sekcia Slovensko
T. Gašpar: Návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia príde v apríli
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Návrh zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách príde na rokovanie na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína 14. apríla. Novinárom to v piatok povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajuje obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami. Zatiaľ nevedel povedať, či návrh predloží vláda alebo poslanci.
„Objavujú sa informácie o tom, že voľby sú manipulované rôznym spôsobom a všetky možnosti, pri ktorých môže dôjsť k manipulácii, treba zo zákona vylúčiť,“ povedal Gašpar. Obáva sa, že pri voľbe poštou je možná manipulácia. „Keď niekto zoberie korešpondenčné lístky celej rodiny a prejaví svoj názor, nie členov rodiny, a hodí ich, alebo teda týmto spôsobom hlasuje, tak nie je úplne dodržané to, čo predpokladá ústava, že je to osobná voľba,“ doplnil.
O obsahu návrhu Gašpar nevie nič bližšie, no potvrdil, že návrh má prísť štandardne v lehote 15 dní pred začiatkom aprílovej schôdze. „Koalícia sa musí dohodnúť, v akej podobe to bude. A či to predložia potom v koalícii poslanci alebo len smerácki poslanci, neviem ešte,“ skonštatoval. Myslí si, že rezort zahraničných vecí prišiel do diskusie s tým, že v tých krajinách, kde žije väčší počet Slovákov, treba pripraviť voľby tak, aby mohol každý mať možnosť odvoliť.
Na otázku, prečo koalícia práve teraz prichádza so zmenou voľby zo zahraničia, Gašpar odpovedal, že až v súvislosti s voľbami v roku 2023 sa objavili podozrenia na rôzne spôsoby manipulácie. „Keďže sa objavujú snahy manipulovať voľby a nie je to len Slovensko, máme už o tom niekoľko rôznych dôkazov, a nehovorím len o tých platených influenceroch z Veľkej Británie, hovorím o Epsteinových spisoch a o zhodnoteniach, tuším, amerického výboru z amerického senátu, tak mám za to, že každá možnosť, kde je možná manipulácia a pri korešpondenčnom hlasovaní je, treba ju eliminovať,“ zdôraznil podpredseda parlamentu.
Poslanec NR SR Michal Bartek z Hlasu-SD súhlasí so zámerom nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach či ďalších vybraných miestach. Takisto sa obáva manipulácie pri korešpondenčných lístkoch. V Hlase-SD však podľa jeho slov ešte nie je dohoda na podpore návrhu, konkrétny návrh zatiaľ nevideli.
Poslanec NR SR Michal Bartek z Hlasu-SD súhlasí so zámerom nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach či ďalších vybraných miestach. Takisto sa obáva manipulácie pri korešpondenčných lístkoch. V Hlase-SD však podľa jeho slov ešte nie je dohoda na podpore návrhu, konkrétny návrh zatiaľ nevideli.