The Jerusalem Post: Počas pápežovej omše v Šaštíne znefunkčnili dron

Na snímke pápež František počas svätej omše na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 15. septembra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Snímka zo svätej omše na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 15. septembra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Jeruzalem 14. decembra (TASR) - Technológia izraelskej protidronovej spoločnosti pomohla znefunkčniť bezpilotné lietadlo, ktoré narušilo v septembri omšu pápeža Františka v slovenskom meste Šaštín-Stráže, informoval v pondelok večer v exkluzívnom článku denník The Jerusalem Post., ktorý riešila spoločnosť D-Fend, došlo 15. septembra, ale dosiaľ platilo informačné embargo, poznamenal denník.Počas incidentu bolo na podujatí prítomných približne 60.000 veriacich, 90 biskupov a 500 kňazov.Spoločnosť D-Fend uviedla, že spolupracovala so slovenským ministerstvom vnútra na ochrane pápeža, jeho sprievodu a prítomných pred hrozbou nežiaducich dronov počas viacerých podujatí na Slovensku od 12. do 15. septembra, ktoré vyvrcholili omšou pod holým nebom v Šaštíne.Spoločnosť spresnila, že zariadenie EnforceAir, ktoré vyvinula, bolo nasadené so svojou prízemnou taktickou súpravou, aby poskytovalo 360-stupňové pokrytie. V oblasti sa vyskytlo niekoľko bezpečnostných výziev súvisiacich s dronmi vrátane mnohých antén a komunikačných systémov so súvisiacim vysokofrekvenčným rušením. Spoločnosť ďalej uviedla, že v blízkosti podujatia bolo identifikovaných niekoľko dronov, ale miestna polícia ich okamžite identifikovala ako autorizované aTechnológia EnforceAir rozpoznáva a povoľuje autorizovaným dronom operovať vo vzdušnom priestore a zameriava svoje obranné schopnosti na znefunkčnenie nežiaducich dronov, poznamenal The Jerusalem Post s tým, že EnforceAir počas omše detegoval dovtedy nevídaný dron typuSpočiatku, keď sa polícia rozhodla zmierniť potenciálnu hrozbu, zvažovala riešenie na báze rušičky. Rýchlo však zmenila svoj prístup a uvedomila si, že takéto rušičky by mohli potenciálne narušiť komunikačné systémy fungujúce v oblasti. Bola znepokojená aj prípadným zastavením mediálnych prenosov z pápežovho prejavu počas omše, ako aj narušením bezpečnostných staníc, čo by mohlo vytvoriť samostatné bezpečnostné riziko.uviedla spoločnosť D-Fend.povedal zástupca úradu zodpovedného za ochranu pápeža počas jeho pobytu na Slovensku. Dodal, že