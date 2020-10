The Lancet: Slovensko chystá celoplošné testovanie, sú tu aj úskalia

Londýn 30. októbra (TASR) - Slovensko plánuje byť prvou krajinou na svete, ktorá celú svoju populáciu otestuje na koronavírus SARS-CoV-2, napísal medicínsky týždenník The Lancet v článku do svojho sobotňajšieho čísla. Experti však podľa magazínu zároveň upozorňujú na logistické a technické "výzvy".



Ako uvádza The Lancet, podporovatelia hromadného testovania v iných krajinách plány Slovenska vítajú ako možnú prípadovú štúdiu pre zvyšok sveta.



Čínske úrady v októbri otestovali v priebehu troch dní viac ako sedem miliónov ľudí v meste Čching-tao na východe krajiny. Jednotlivé vzorky tam zozbierali a vyhodnocovali po desiatich prostredníctvom testu na nukleovú kyselinu. V máji otestovali deväť miliónov ľudí v čínskom meste Wu-chan. Otestovať celé obyvateľstvo krajiny sa však dosiaľ nikde nepokúsili.



The Lancet pripomína pilotné testovanie, ktoré sa uskutočnilo 23. - 25. októbra v najviac zasiahnutých okresoch na Orave a v okrese Bardejov.



Otázky však podľa tohto časopisu vyvoláva účinnosť a bezpečnosť tejto operácie, ktorú vláda na Slovensku oznámila len pred dvoma týždňami.



Vedci podľa The Lancet spochybňujú použitie antigénových testov, ktoré podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie sú vhodné na hromadné testovania, ak nie sú použité spoločne s PCR testami.



Experti takisto poukazujú na zvýšené riziko nákazy na testovacích miestach a pripomínajú i možné ťažkosti v oblasti logistiky.



Slovensko si vo svete získalo uznanie za postup počas prvej vlny pandémie, píše The Lancet. Takisto však uvádza, že počty prípadov nákazy v krajine od leta prudko stúpajú.



Vláda pribúdajúce počty nakazených označila za znepokojivé a varovala, že nemocnice v krajine sa môžu dostať na pokraj kolapsu v prípade, že sa šírenie vírusu nespomalí.



The Lancet ďalej popisuje postup pri testovaní i povinnosti občanov. Takisto pripomína, že osoby, ktoré sa na testovaní nezúčastnia, musia absolvovať domácu izoláciu.