Honz považuje za dôvodné zachovať oddelenie extrémistickej kriminality

Na archívnej snímke obvinený predseda ĽSNS Marian K. počas hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 21. septembra 2020. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 20. januára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz považuje za dôvodné zachovanie samostatného oddelenia extrémistickej kriminality na ÚŠP Generálnej prokuratúry (GP) SR. "" uviedol pre TASR Honz svoj postoj ako názor vedúceho prokurátora. V tomto duchu predložil koncom minulého roka písomné stanovisko zástupcovi špeciálneho prokurátora Alexandrovi Bíróovi, aby ho služobným postupom predložil na GP SR.V stanovisku Honz okrem iného uviedol, že OExK od prevzatia pôsobnosti v boji proti extrémistickej kriminalite v roku 2017, respektíve po formálnom vzniku v roku 2018 buduje samostatnú stratégiu boja proti extrémistickej kriminalite. Tá je výrazne odlišná od koncepcie a taktiky postupov v iných druhoch kriminality. Ide o postihovanie útokov na sociálnych sieťach, komunikáciu so znalcami z odvetvia politického extrémizmu, dôsledné vyhodnocovanie nenávistnej motivácie (osobitný motív), dôsledné odlišovanie všeobecnej kriminality od extrémistickej kriminality, profiláciu extrémistických páchateľov, vyhodnocovanie kontextu skutkov a subjektívnej stránky trestných činov, skúmanie subjektívnej stránky trestných činov." uvádza Honz.V stanovisku pripomenul, že v relatívne krátkom časovom období (2017-2020) sa podarilo prokurátormi oddelenia extrémistickej kriminality ÚŠP postihnúť viacerých exponovaných páchateľov extrémizmu, ako boli právoplatne odsúdený poslanec za ĽSNS Milan Mazurek, neprávoplatne odsúdený šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor E. R. či neprávoplatne odsúdený predseda ĽSNS Marian Kotleba.Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka odmietol v stredu medializované informácie o oslabovaní boja proti extrémizmu a označil ich za vymyslené. Deklaroval, že ak by došlo k zlúčeniu niektorých oddelení aj na ÚŠP, neznamená to, že by sa prestala prikladať vážnosť boju s extrémistickou kriminalitou. Považuje za opodstatnené, aby túto agendu vykonávali prokurátori v rámci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu. Hovorí o prepojenosti týchto oblastí a potrebe efektívnej práce." uviedol Žilinka s tým, že na pravde sa nezakladá ani to, že by agendu extrémizmu malo vybavovať menej prokurátorov.