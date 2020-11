Tibor G. aj ďalší expolicajní funkcionári budú stíhaní väzobne

Bratislava 23. novembra (TASR) - Bývalý policajný prezident SR Tibor G., ako aj ďalší bývalí policajní funkcionári zadržaní v rámci akcie Očistec budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom v pondelok senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom neverejnom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Súd tak zamietol sťažnosť obvineného, ktorého spolu s ďalšími bývalými vysokými policajnými funkcionármi zobral 8. novembra do väzby Špecializovaný trestný súd v Pezinku.



"Senát 4T Najvyššieho súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí v trestnej veci Tibora G. a spol. zamietol sťažnosti všetkých obvinených, ktoré podali proti uzneseniu ŠTS z 8. novembra. Senát zároveň zamietol sťažnosť prokurátora, ktorou žiadal rozšíriť u obvinených Tibora G. a Róberta K. dôvody väzby aj o väzbu útekovú," objasnila ďalej hovorkyňa.



Podľa rozvrhu práce NS SR členmi senátu sú sudcovia Pavol Farkaš, Alena Šišková a Martina Zeleňáková. Medzi právoplatne väzobne stíhanými okrem Tibora G. sú aj bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter H. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert K.



"Nemám vedomosť o tom, že NS SR dnes rozhodoval, dokonca ani že sťažnosti sú už na NS SR. Len pred pár dňami som obdržal rozhodnutie ŠTS. Svoju sťažnosť na NS SR som nestihol písomne zdôvodniť," uviedol pre TASR obhajca Róberta K. a aj obvineného bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky NAKA Mariána Z. Ľubomír Hlbočan.



Podľa jeho slov výsledok NS SR bol vopred jasný a bola "to hra na jednu bránku". S ďalšími obhajcami obvinených a väzobne stíhaných, advokátmi Marekom Parom a Miroslavom Zobokom, sa TASR nepodarilo spojiť.



Sudca ŠTS rozhodoval od soboty 7. novembra do nedele 8. novembra do neskorého večera o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať ôsmich bývalých policajných funkcionárov vrátane Tibora G. Šesť z obvinených zobral do väzby.



Dvoch obvinených prepustil sudca na slobodu, keďže prokurátor ÚŠP vzal návrh na ich väzobné stíhanie späť. Išlo o bývalého riaditeľa finančnej jednotky NAKA Bernarda S. a bývalého príslušníka NAKA Ivana B.



NAKA 5. novembra od ranných hodín zasahovala v rámci akcie Očistec v dome Tibora G. v mestskej časti Janíkovce v Nitre. Zasahovala aj u ďalších policajných exfunkcionárov, okrem iného v Ivanke pri Dunaji u Petra H. a v Leviciach u Bernarda S. Následne s nimi prebiehali výsluchy na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave.



Dovedna mala skupina pozostávať z 13 obvinených. Podľa obvinení ju mal riadiť nitriansky podnikateľ a väzobne stíhaný Norbert B. Medzi obvinenými je aj špeciálny prokurátor, v súčasnosti väzobne stíhaný Dušan K.