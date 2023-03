TikTok bude v celej infraštruktúre kancelárie parlamentu blokovaný

Bratislava 24. marca (TASR) - Aplikácia TikTok bude v celej infraštruktúre Kancelárie Národnej rady (NR) SR blokovaná a nebude možné ju používať. Vyplýva to z listu vedúceho kancelárie parlamentu Daniela Guspana poslancom, ktorý má TASR k dispozícii. Upozornil na to Denník N.



Guspan zamestnanom Kancelárie NR SR zakazuje inštalovať a používať zakázané aplikácie na všetkých zariadeniach parlamentu. Zakázané bude pripájanie sa do siete kancelárie prostredníctvom VPN alebo pristupovať k web mailu, emailu, iným aplikáciám alebo informačným systémom zo zariadení užívateľov alebo iných, na ktorých je nainštalovaná aplikácia. Zamestnanci taktiež nemôžu komunikovať z počítačovej siete kancelárie so servermi zakázaných aplikácií alebo zakázanými aplikáciami. Zakázané je aj akýmkoľvek spôsobom obchádzať bezpečnostné opatrenia.



Kancelária zamedzila inštalácii a používaniu aplikácií, ktoré sú považované za bezpečnostnú hrozbu na parlamentných zariadeniach. Zablokovala sieťovú komunikáciu takýchto aplikácií v počítačovej sieti NR SR a detekuje pokusy o inštaláciu alebo nainštalovanie týchto aplikácii.



TikTok podľa Guspana zbiera neprimerané množstvo informácií zo zariadení, na ktorých sa prevádzkuje. "Množstvo, spôsob a typ údajov, ktoré sú zbierané, nezodpovedá primárnemu určeniu aplikácie ako sociálnej siete a môžu byť použité na cielený kybernetický útok na konkrétne osoby," uviedol v liste poslancom. Doplnil, že aplikácia môže nazbierané údaje zneužiť na škodlivú manipuláciu či vydieranie osôb. V prostredí parlamentu to môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti alebo strategických záujmov SR.



Kancelária NR SR podľa Guspana berie riziká vyplývajúce z týchto hrozieb vážne a uvedomuje si svoju zodpovednosť pri zabezpečovaní kybernetickej odolnosti informačného systému.