Tímy zvýšili hliadkovú činnosť v lokalitách s výskytom medveďa
Osobitne apeluje na zvýšenú opatrnosť v lokalite vrchu Urpín v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Zásahové tímy zintenzívnili hliadkovú činnosť v lokalitách so zvýšeným výskytom medveďa hnedého. Opatrenie prichádza v súvislosti so zvýšeným pohybom ľudí v prírode. TASR o tom informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Upozorňuje aj na začiatok medvedej ruje.
Osobitne apeluje na zvýšenú opatrnosť v lokalite vrchu Urpín v Banskej Bystrici. Aj po poslednom útoku tam zásahové tímy ŠOP naďalej zaznamenávajú pohyb jedincov medveďa hnedého.
Zároveň opätovne vyzýva občanov, starostov a primátorov na aktívnu spoluprácu pri nahlasovaní výskytu medveďa. Včasné informácie umožňujú rýchlu a efektívnu reakciu zásahových tímov aj v súčinnosti s miestnymi poľovníckymi združeniami.
Ako prevenciu odporúča vyhýbať sa aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie. Taktiež obmedziť pohyb v neprehľadnom a husto zarastenom teréne, využívať vyznačené turistické trasy a venovať pozornosť pobytovým znakom medveďa, ako sú stopy či trus.
„Pri strete s medveďom zachovajte pokoj, nerobte prudké pohyby, pomaly sa vzďaľujte a neotáčajte sa mu chrbtom. Ak zviera ustupuje, nedráždite ho a vyčkajte. V prípade ohrozenia volajte 112,“ pripomínajú štátni ochranári. Verejnosť sa môže obrátiť aj priamo na jednotlivé zásahové tímy, kontakty sú dostupné na webe ŠOP.
Osobitne apeluje na zvýšenú opatrnosť v lokalite vrchu Urpín v Banskej Bystrici. Aj po poslednom útoku tam zásahové tímy ŠOP naďalej zaznamenávajú pohyb jedincov medveďa hnedého.
Zároveň opätovne vyzýva občanov, starostov a primátorov na aktívnu spoluprácu pri nahlasovaní výskytu medveďa. Včasné informácie umožňujú rýchlu a efektívnu reakciu zásahových tímov aj v súčinnosti s miestnymi poľovníckymi združeniami.
Ako prevenciu odporúča vyhýbať sa aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie. Taktiež obmedziť pohyb v neprehľadnom a husto zarastenom teréne, využívať vyznačené turistické trasy a venovať pozornosť pobytovým znakom medveďa, ako sú stopy či trus.
„Pri strete s medveďom zachovajte pokoj, nerobte prudké pohyby, pomaly sa vzďaľujte a neotáčajte sa mu chrbtom. Ak zviera ustupuje, nedráždite ho a vyčkajte. V prípade ohrozenia volajte 112,“ pripomínajú štátni ochranári. Verejnosť sa môže obrátiť aj priamo na jednotlivé zásahové tímy, kontakty sú dostupné na webe ŠOP.