Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľov

Bratislava 23. júla (TASR) – Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a reformné procesy v justícii. Či sa tieto zmeny postupne prejavia aj na zvyšujúcej sa dôvere obyvateľov, ukáže až čas. Pre TASR to uviedol riaditeľ mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Michal Piško v reakcii na správu Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu za rok 2021.



Vyhlásil, že prípadné zvýšenie dôvery obyvateľov slovenskej justícii bude záležať aj od implementácie týchto procesov. „A to aj v závislosti od toho, ako sa spomínané personálne a reformné procesy prejavia v praxi a či sa skorumpovaných sudcov a prokurátorov napokon podarí usvedčiť a potrestať,“ povedal Piško. Poukázal na to, že na vysokých pozíciách v súdnictve i na prokuratúre pokračovali personálne výmeny na základe transparentných výberových konaní, zo systému odišlo alebo muselo odísť viacero problematických sudcov či prokurátorov so zlou povesťou a pokračovali aj vyšetrovania prípadov korupcie v justícii.



EK upriamila pozornosť na potrebu dôraznejšieho zapájania zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti do legislatívneho procesu. „Aj v tejto oblasti sa stále objavovali aj negatívne tendencie, napríklad v prípade prípravy novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého, ktorá by výrazne zužovala občanom priestor pre verejnú kontrolu zákaziek a dávala politikom či úradníkom voľné ruky prideliť zákazky vopred vybraným firmám,“ spresnil s tým, že pri príprave tejto novely bola diskusia s občianskym sektorom a ďalšími odborníkmi hrubo zanedbaná a podarilo sa ju zastaviť až po výraznom tlaku občianskej spoločnosti i ďalších aktérov.



„Podobných prípadov sa v posledných mesiacoch objavilo viac, napríklad tiež v prípade návrhov novej stavebnej a územnoplánovacej legislatívy,“ poznamenal. Zároveň poukázal na to, že zaznamenal snahu predstaviteľov vlády a ďalších verejných inštitúcií o výraznejšie zapájanie občianskeho sektora do pripravovaných legislatívnych zmien či dôležitých výberových konaní.



EK v správe o stave právneho štátu okrem iného oceňuje snahy Slovenska pokročiť v boji proti korupcii a zaistení väčšej transparentnosti v oblasti médií. Tiež snahu úradov potlačiť korupciu a zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý má začať fungovať od 1. septembra 2021. Posilniť by sa podľa správy mohol dohľad v oblasti financovania politických strán.