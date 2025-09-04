< sekcia Slovensko
TIS: Organizátori výberu chatárov nezverejnili základné informácie
KST a Slovenský horolezecký spolok James nedávno ukončili výberové konanie na chatárov štyroch vybraných vysokohorských chát.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Organizátori výberového konania na chatárov vysokohorských chát nezverejnili pravidlá výberu, zoznam uchádzačov, projekty či podrobnosti o vyhodnotení. Na sociálnej sieti to uviedla organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že priebeh súťaže vzbudzuje rozpaky.
„Ak vedenie Klubu slovenských turistov (KST) vedelo, že o chaty majú záujem aj ich vlastní funkcionári, malo zabezpečiť, aby konanie vyhodnocoval nezaujatý orgán a aby bolo otvorené verejnej kontrole. Cestou, ako rozptýliť pochybnosti, je výber zopakovať, tentoraz s vyššími štandardmi transparentnosti a bez konfliktov záujmov,“ odporučila TIS.
Poukázala na to, že spomedzi dvoch desiatok uchádzačov uspeli ako noví chatári dvaja funkcionári KST. O ich výbere rozhodovala sedemčlenná komisia, v ktorej mali podľa informácií TIS väčšinu členovia výkonného výboru klubu. „Menšinový vlastník chát - horolezecký spolok James - na možný konflikt upozornil, no neuspel. KST sa odvoláva na zákon o športe, ktorý porušený nebol. To je však pri výberovom konaní nad rámec zákona zvláštna argumentácia,“ skonštatovala organizácia.
Klub slovenských turistov je občianske združenie, ktoré združuje vyše 20.000 turistov, a pred druhou svetovou vojnou podľa TIS prevzal od československých orgánov aj majetok v podobe horských chát. Pripomenul, že päť tatranských chát vlastní dodnes a vlani z nich inkasoval viac ako 260.000 eur. „Sporadicky na obnovu prispieva aj štát, napríklad v roku 2011 práve na rekonštrukciu Chaty pod Rysmi po lavíne sumou 254.000 eur. Klub turistov navyše pravidelne dostáva dotácie aj na ďalšie aktivity. Vlani napríklad 120.000 eur od ministerstva školstva na značenie trás či desiatky tisíc na ďalšie projekty od samospráv a iných verejných inštitúcií. O to viac je pochopiteľný záujem verejnosti na transparentnom výbere,“ uviedla organizácia.
KST a Slovenský horolezecký spolok James nedávno ukončili výberové konanie na chatárov štyroch vybraných vysokohorských chát. Výmena chatárov na Chate pod Rysmi a Téryho chate sa stretla s veľkou vlnou kritiky zo strany verejnosti. Klub turistov odmietol, že mal na nových chatárov vo Vysokých Tatrách vopred vybraných kandidátov, a takisto, že by ich pri rozhodovaní ovplyvňoval nejaký politik. Zároveň vylúčil, že by pri výbere šlo o konflikt záujmov. Klub neplánuje zmeniť svoje rozhodnutie ani napriek verejnému tlaku. Nájomné zmluvy s jednotlivými chatármi schváli a potvrdí v druhej polovici októbra valné zhromaždenie.
