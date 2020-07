TIS poukazuje na výberové konanie na šéfa Vodohospodárskej výstavby

Bratislava 25. júla (TASR) - Výberová komisia na post riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) urobila chybu, ak si vopred nevyžiadala súhlas uchádzačov so zverejnením ich mien, projektov a výsledkov hodnotenia. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) na sociálnej sieti. Reagoval tak na mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko (TIS), ktorá poukázala na zápisnicu z výberového konania. Tá ukazuje súťaž nového riaditeľa Vladimíra Kollára s 19 anonymami, keďže ani jeden z neúspešných uchádzačov neudelil súhlas so zverejnením svojich údajov, informovala o tom organizácia na sociálnej sieti.



VV je strategickým štátnym podnikom s množstvom objektov a ročnými výnosmi 122 miliónov eur, poukazuje TIS. "Výber jej šéfa by tak mal podliehať verejnej kontrole. O to viac, ak médiám anonym už vopred zaslal meno budúceho víťaza. Takýto podnet ešte nemusí nič znamenať a môže byť pokusom o manipuláciu sám osebe, no ministerstvu sa za takýchto okolností bude férovosť výberu isto obhajovať ťažšie," približuje organizácia.



Výberová komisia mala podľa Budaja predvídať, že po súťaži nebude chcieť väčšina uchádzačov udeliť súhlas s uverejnením svojich údajov. Šéf envirorezortu hovorí, že od tohto prípadu vydal pokyn, aby každá komisia vopred požiadala o súhlas s publikovaním úplných výsledkov výberu a projektov. "Uvedomujeme si, že od nich žiadame niečo nad rámec zákona, ale podľa súčasnej legislatívy nie je iné riešenie," podotkol.



Budaj chce v koalícii diskutovať o zmene legislatívy, aby mal uchádzač povinnosť verejného vypočutia a zverejnenia výsledkov výberového konania.



TIS oceňuje, že ministerstvo malo vo výberovom procese nastavené odborné kritériá a bodové ohodnotenie členmi komisie.



Viaceré redakcie a niektorí poslanci Národnej rady SR dostali 12. júna e-mail, v ktorom osoba podpísaná ako zamestnanec VV označila výberové konanie za "zmanipulovanú frašku". Uviedla tiež, že Kollár bol dopredu vybratým riaditeľom. Minister stál za transparentnosťou celého procesu, maily registroval. Komisiu mal požiadať o zverejnenie dokumentov z výberového konania.