Transparency: Právo na informácie sa má posilniť len opatrne

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková počas tlačovej konferencie k Novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám 29. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. novembra (TASR) - Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, tzv. infozákon, umožňuje posilniť právo na informácie len opatrne. Novela napriek viacerým pozitívnym zmenám zaostáva za očakávaniami. Uviedla to na sociálnej sieti organizácia Transparency International Slovensko (TIS) v reakcii na predloženú novelu o slobodnom prístupe k informáciám do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).pripomenula TIS.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková priznala, že aktuálna novela je útla zámerne, aby mala väčšiu šancu na rýchle schválenie. Veľkú novelu chce pripraviť neskôr.skonštatovala TIS.Povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k zmluvám, zverejňovanie štúdií analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje či rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR v novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám.Novinkou v zákone má byť napríklad vypustenie výnimky zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou. Zverejňovať by sa mali aj informácie o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch.V rámci aplikovania smernice Európskej únie o opakovanom použití informácií verejného sektora rezort navrhuje tiež rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky a rozšírenie vecnej pôsobnosti na "osobitné" kategórie informácií, napríklad na informácie s vysokou hodnotou či výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. Rozšíriť by sa mal aj zákaz tzv. výhradných dohôd. Informácie na účely opakovaného použitia by sa mali sprístupňovať bezplatne.