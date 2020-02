TIS: Progresívne Slovensko zneužilo na kampaň konto prezidentky

Bratislava 24. februára (TASR) - Neparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) mala na kampaň zneužívať konto prezidentky SR Zuzany Čaputovej na sociálnej sieti. Ich politická reklama mala byť podľa neziskovej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) zacielená aj na fanúšikov jej stránky. PS reagovalo tým, že strana má práva na narábanie s údajmi zozbieranými počas kampane prezidentky. Pri využití aktuálneho publika fanúšikov prezidentky došlo podľa slov hovorkyne PS-Spolu Silvie Hudáčkovej k chybe a dodávateľa požiadali o zrušenie cielenia reklamy podľa fanúšikov stránky.



TIS tvrdí, že PS malo pri cielení inzercie na sociálnej sieti v rukách aktuálne kontakty stránky prezidentky. "Ukazuje to napríklad inzerát lídra PS Michala Trubana z tohto týždňa s reakciami Andreja Danka (SNS) na blokádu parlamentu. V popise cielenia reklamy je uvedené, že okrem iného sa status ukazoval aj fanúšikom stránky prezidentky," skonštatovala TIS. Vysvetlila, že reklamu takto možno nastaviť len pri disponovaní administrátorskými právami k dotyčnej stránke alebo ak stránka prístup ku kontaktom umožnila.



"Používame tú istú agentúru pre nastavovanie online reklamy, ktorú sme používali aj pri kampani Zuzany Čaputovej. Reklamu na facebooku cielime na veľké množstvo cieľových skupín, podľa záujmov aj demografických údajov. Došlo k chybe, že bolo použité aj aktuálne publikum fanúšikov stránky Zuzany Čaputovej. Po upozornení na túto chybu sme nášho dodávateľa požiadali o zrušenie cielenia podľa fanúšikov stránky," tvrdí Hudáčková.



Prezidentská kancelária podľa slov hovorcu hlavy štátu Martina Strižinca nemala vedomosť, že by prichádzalo k cieleniu akejkoľvek politickej reklamy na fanúšikov stránky prezidentky. "Nikomu k tomu nedávala prístup a ani súhlas. Ak sa to dialo, bolo to bez vedomia prezidentskej kancelárie a prezidentka to považuje za neetické konanie," uviedol pre TASR Strižinec.



Poznamenal, že od nástupu prezidentky do funkcie kancelária prezidenta nesponzoruje príspevky na sociálnych sieťach, nevyužíva reklamné nástroje sociálnych sietí a nemá zriadený nový reklamný účet.



"Po upozornení TIS sme odstránili staré prístupové práva z už nevyužívaného reklamného účtu inzerentke, s ktorou volebný štáb spolupracoval ešte počas predvolebnej kampane a ktorý zostal prepojený aj na profil prezidentky," vysvetlil Strižinec s tým, že súčasnými administrátorkami prezidentkinej stránky na sociálnej sieti sú dve zamestnankyne prezidentskej kancelárie.



Organizácia zároveň podotkla, že ak chce niekto priamo cieliť reklamu na fanúšikov stránky prezidentky, musí mať k jej profilu prístup. "Bez toho môžete cieliť len na demografické či iné všeobecné charakteristiky užívateľov, čo je samozrejme drahšie, respektíve menej účinné. Cieliť na stránku prezidentky by teraz nešlo, ani keby ju mali pod kontrolou ešte v minulosti," tvrdí.



Poukázala aj na inú platenú reklamu na sociálnej sieti lídra PS Michala Trubana. Reklama mala byť podľa TIS cielená na fanúšikov jeho knihy o podnikaní. TIS v tejto súvislosti dodáva, že zákon na ochranu osobných údajov zakazuje, aby kontakty získané na jeden účel boli používané na niečo iné.