TIS: Rada prokurátorov stavila s J. Čentéšom na istotu

Bratislava 30. septembra (TASR) - Rozhodnutie Rady prokurátorov SR nominovať Jozefa Čentéša na generálneho prokurátora považuje Transparency International Slovensko (TIS) za stávku na istotu. Poukazuje, že práve v dobe, keď justíciou aj prokuratúrou otriasa séria korupčných škandálov, by sa žiadalo mať viac odvahy.



Na verejnom vypočutí pred Radou prokurátorov SR sa okrem Čentéša zúčastnili Tomáš Honz, Rastislav Remeta a Ján Šanta. "Všetci zanechali dobrý dojem. Medzi kandidátmi, ktorí sa budú v novembrovej voľbe v parlamente uchádzať o priazeň poslancov, si vieme predstaviť každého z nich," spresnila TIS na sociálnej sieti.



S výnimkou banskobystrického prokurátora Remetu podľa TIS nikto vo svojom prejave neriešil problém transparentnosti. "Napríklad dlhoročný prokurátor Čentéš si viac transparentnosti na generálnej prokuratúre predstavuje len tak, že by mala zmeniť svoju mediálnu politiku a vystupovať otvorenejšie," doplnila s tým, že Čentéš síce ukázal najrozsiahlejšie znalosti o všetkých zákutiach jeho inštitúcie, no zároveň predstavil najmenej ambiciózny reformný plán.



Rada prokurátorov vybrala Čentéša väčšinovo zo štyroch uchádzačov. Ten nomináciu prokurátorskej rady považuje za zadosťučinenie. Na budúci týždeň plánuje verejnosti predstaviť program koncepcie rozvoja prokuratúry.