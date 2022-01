Slovensko sa v hodnotení vnímania korupcie zlepšilo

Michal Piško, foto z archívu. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovensko sa zlepšilo v hodnotení vnímania korupcie. Zo 180 hodnotených krajín skončilo na 56. pozícii, teda o štyri miesta lepšie ako rok predtým. Vyplýva to z rebríčka vnímania korupcie (CTI) zostavovaného každoročne centrálou organizácie Transparency International. TASR o tom informovala Kristína Kroková z organizácie Transparency International Slovensko (TIS).Slovensko zaznamenalo pozitívny posun aj v dosiahnutom skóre, ktoré sa medziročne zvýšilo zo 49 na 52 bodov zo 100 možných. Je tak o jeden bod vyššie než naše doterajšie maximum. "" myslí si riaditeľ TIS Michal Piško.Za zlepšením Slovenska možno podľa TIS vidieť predovšetkým zvýšené úsilie polície a prokuratúry pri odhaľovaní a stíhaní korupcie. Piško pripomenul, že aj v roku 2021 pokračovalo vyšetrovanie prípadov dlhodobo nedotknuteľných a vplyvných ľudí či oligarchov.Progres vidí šéf TIS aj pri zavádzaní protikorupčných opatrení, no vláde sa podľa neho zatiaľ podarilo dotiahnuť iba zlomok sľubov. "skonštatoval.Piško ocenil otvorené výberové konania, no prístup vlády v tejto oblasti označil zatiaľ za nesystematický. "" dodal.Rozpačito sa podľa TIS vlani rozbiehal proces pri dôležitých zmenách od súdnej mapy cez infozákon a Trestný zákon, odpolitizovanie voľby riaditeľa RTVS až po vyrovnávanie sa s konfliktami záujmov a nedostatočnými majetkovými priznaniami verejných funkcionárov. "" uviedol Piško.TIS tvrdí, že aj napriek zlepšeniu stále výrazne zaostávame za priemerom krajín Európskej únie (priemerné skóre 64). Spomedzi dvadsaťsedmičky skončili za nami iba Grécko (58. miesto) a štvorica Chorvátsko (63.), Rumunsko (66.), Maďarsko (73.) a Bulharsko (78.). O sedem pozícií a dva body stále zaostávame aj za Českom (49.).