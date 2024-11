Transparency: Strany získali zo súkromnej sféry 15,2 milióna eur

Bratislava 19. novembra (TASR) - V minulom roku získali politické strany zo súkromnej sféry 15,2 milióna eur. Ide o príjmy z úverov a pôžičiek, darov, členského či bezodplatných plnení. Vyplýva to z analýzy mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS). Ide podľa nej o rekordný nárast súkromných zdrojov. Stále však podľa TIS prevažuje štátne financovanie slovenskej politiky.



Organizácia aktualizovala tzv. knižnicu darcov a veriteľov politických strán. Suma za rok 2023 prekonala podľa TIS dosiaľ najštedrejší rok 2019, v ktorom strany z privátnych zdrojov získali 10,7 milióna eur. TIS spracovala vyše 4300 nových transakcií z výročných správ všetkých politických strán.



Za rekordným rokom z pohľadu súkromných financií sú podľa TIS predovšetkým vlaňajšie predčasné parlamentné voľby, ktoré strany stáli 27 miliónov eur. Osem z 25 kandidujúcich strán investovalo do oslovovania voličov cez dva milióny eur, pričom tri museli staviť na privátne zdroje. Ide o Hlas-SD, PS a stranu Demokrati. Privátne financie prevažovali aj pri KDH a Sme rodina. Smer-SD a hnutie Slovensko vďaka vysokým štátnym príspevkom nepotrebovali získať zo súkromnej sféry ani jedno euro.



"Stranám sa peniaze darilo získavať najmä prostredníctvom pôžičiek a úverov, ktoré predstavovali dokopy až 70 percent všetkých súkromných príjmov (10,7 milióna eur). Aktualizovaná knižnica ukazuje, že viac ako pol milióna eur si vlani muselo požičať až desať strán," píšu analytici TIS.



Mimovládka tiež pripomenula, že bankový úver sa podarilo vlani získať dvom stranám, a to Hlasu-SD (dva milióny eur) a KDH (spolu 698.000 eur).