Ivančík: Pri trestnom čine šírenia dezinformácie je riziko zneužitia

Bratislava 5. decembra (TASR) – Pri navrhovanom trestnom čine šírenia nepravdivej informácie existuje vysoké riziko budúceho zneužitia. Myslí si to právnik Transparency International Slovensko (TIS) Ján Ivančík. Uviedol to v reakcii na navrhovanú novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti.



"Boj proti dezinformáciám vnímame veľmi citlivo, pretože v ostatnej dobe sa vo veľkom rozsahu preukazuje ich nebezpečný charakter. Pri novom trestnom čine šírenia nepravdivej informácie však existuje vysoké riziko budúceho zneužitia," upozornil s tým, že aplikáciou tohto ustanovenia môže v konečnom dôsledku prísť k výraznému obmedzeniu základných slobôd občanov.



V rámci problematiky, ktorou sa zaoberá TIS, považuje Ivančík za kľúčovú snahu predkladateľa o prísnejšie trestanie volebnej korupcie. "Zavedenie prísnejších trestov i novej skutkovej podstaty zameranej na osoby, ktoré 'vybavujú' hlasy pre iných, by mohlo pôsobiť aj preventívne a časť páchateľov od kupovania hlasov odradiť," podotkol Ivančík pre TASR.



Poukázal na to, že za posledných sedem rokov bolo na Slovensku potrestaných 45 prípadov volebnej korupcie. "Len tri z nich boli natoľko závažné, že páchatelia dostali nepodmienečný trest. Problém tak zrejme nebude iba v legislatíve, ale aj v aplikačnej praxi," dodal.



Poukázal tiež na snahu ministerstva o adresnejšiu a efektívnejšiu pomoc obetiam trestných činov, alebo efektívnejšie využívanie alternatívnych trestov. "Či sú navrhované prostriedky naozaj najvhodnejšie je otázka na odbornú diskusiu, vo viacerých prípadoch to budeme vedieť zhodnotiť až na základe aplikačnej praxe," povedal.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v stredu (1. 12.) predstavila návrh novely Trestného zákona. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania. Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 na 500 eur.