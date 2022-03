TIS víta reformné ambície Kolíkovej, niektoré však nedotiahla do konca

Bratislava 27. marca (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ukázala viaceré reformné ambície, niektoré sa jej však nepodarilo dotiahnuť a presadila len okyptené kompromisy. V hodnotení doterajšieho dvojročného pôsobenia Kolíkovej vo funkcii šéfky rezortu spravodlivosti to pre TASR uviedol riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) Michal Piško.



TIS víta snahy o reformovanie súdnej mapy a zriadenie správneho súdnictva, cez novelizáciu trestného zákona, zvyšovanie transparentnosti v prokuratúre až po úpravu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. "Oceňujeme snahu ministerky otvárať aj diskusiu o sporných, ale dôležitých témach, ako je trestnoprávna zodpovednosť za zámerné šírenie nebezpečných nepravdivých informácií. Hoci spôsob, akým túto tému otvorila, nepovažujeme taktiež za najšťastnejší," podotkol.



Za kľúčový nástroj verejnej kontroly považuje TIS zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý je podľa Piška plný dier a jeho porušovanie je veľmi ťažko vymožiteľné. Volá po jeho novelizácii, ktorá sa začala pripravovať už v roku 2013. "Vláda má tak komplexné riešenia v zásuvke už roky. Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho zámer napriek tomu pochovali. Oveľa ďalej sa, zdá sa, nepodarí pohnúť ani ministerke Kolíkovej. Ňou predložená malá novela rieši predovšetkým zosúladenie infozákona s európskou smernicou o otvorených dátach a zopár vybraných bodov z programového vyhlásenia vlády," zdôraznil.



Nedostatočná vymožiteľnosť práva na informácie tak podľa neho zostávajú naďalej neriešené. "Opätovné otvorenie infozákona a jeho veľká novelizácia pritom už budú s blížiacimi sa voľbami stále ťažšie realizovateľné," dodal.



Okrem iného do Trestného zákona ministerstvo aplikovalo trestné činy prikrmovania a ohýbania práva. "Nejde pritom o slovenské špecifiká, oba trestné činy pozná aj legislatíva ďalších krajín. Zavedenie týchto trestných činov môže do istej miery plniť aj preventívnu úlohu. Zároveň ich však ťažko možno vnímať ako kľúčové protikorupčné opatrenia, o čom svedčí aj doterajšia aplikačná prax," podotkol s tým, že najmä v prípade ohýbania práva sa objavovali aj snahy o účelové prekrúcanie tohto paragrafu, s čím sa musí aplikačná prax ešte vyrovnať.