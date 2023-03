TIS: Výborné výsledky dosahuje 15 percent zo 713 hodnotených sudcov

Bratislava 13. marca (TASR) - V kategórii s "výbornými výsledkami" skončilo 109 sudcov okresných súdov, čo predstavuje 15 percent zo 713 hodnotených sudcov. Vyplýva to z najnovšej analýzy sudcov okresných súdov, ktorú zverejnilo Transparency International Slovensko (TIS). Vo svojom hodnotení rozdelilo sudcov z 54 okresných súdov do piatich výkonnostných kategórií, ktoré majú zohľadňovať rozdiely medzi výsledkami jednotlivých sudcov.



"Tri jednotky za kvalitu, efektivitu aj produktivitu získalo len 16 sudcov, ktorých na základe aktuálnych dát môžeme označiť za top," priblížilo TIS. V najhoršej kategórii sa ocitlo 62 sudcov. Z nich skončilo na "úplnom chvoste" hodnotenia 14 sudcov s troma trojkami. "Ak porovnáme výsledky s našim posledným hodnotením spred štyroch rokov, medzi elitou sa stále držia sudcovia z Rimavskej Soboty," spresnilo TIS. V celkovom priemernom skóre sudcov dominuje aj súd z Bánoviec nad Bebravou.



Na opačnom konci sa zase umiestnili sudcovia z okresných súdov v Čadci a Poprade. "Hoci slabý výsledok v našom hodnotení určite nemožno vnímať ako indikátor korupcie alebo zneužívania sudcovských právomocí, sme presvedčení, že výrazné kvalitatívne a výkonnostné výkyvy má zmysel sledovať," poznamenalo TIS. Závery analýzy považujú za užitočné aj pri diskusii o novom nastavení súdnej mapy.



Veľkým problémom okresného súdnictva je podľa hodnotenia pretrvávajúca nízka efektivita práce, za ktorú 38 sudcov nezískalo ani bod. To podľa TIS značí mimoriadne pomalé rozhodovanie. "Pre ilustráciu, priemerná odhadovaná dĺžka konania takéhoto sudcu predstavuje v najlepšom prípade 14 mesiacov," vysvetlili z TIS.



Analyzovanie výkonnosti sudcov vytvára podľa nich tlak na zlepšenia. "V poslednom hodnotení sme konštatovali, že odhadovaná priemerná dĺžka konaní stále zostáva vysoká, na úrovni 361 dní, nové dáta ukazujú priemernú hodnotu už 'iba' 294 dní," poukázali. Priemerné súdne konanie teda trvá približne o dva mesiace kratšie než pred štyrmi rokmi. Najefektívnejší sú v tomto smere sudcovia trestných kolégií, najhoršie sú na tom sudcovia s prevažne obchodnou agendou.



TIS upozornilo, že hodnotenie nezobrazuje výsledky všetkých sudcov okresných súdov. "Podľa webu ministerstva spravodlivosti ich aktuálne na okresných súdoch pôsobí 910," doplnili.