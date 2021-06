Tisíce dobrovoľníkov pomôžu so skrášľovaním Slovenska

Bratislava 10. júna (TASR) – Takmer 5600 dobrovoľníkov bude v piatok (11. 6.) pomáhať so skrášľovaním viac ako 40 miest po celom Slovensku. Pomáhať budú s maľovaním plotov, opravou detských ihrísk na sídliskách, sadením stromov alebo čistením prírody od odpadkov. Zapoja sa do podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis.



„Cieľom je celkovo zlepšovať prostredie, v ktorom školy, škôlky, neziskové organizácie či centrá voľného času pôsobia, keďže im za bežných okolností často nezostávajú financie a chýbajú ľudia,“ vysvetlil výkonný riaditeľ nadácie Michal Kišša.



Účastníci sa zapoja do viac ako 320 aktivít, pričom pomoci sa dočkajú napríklad aj pamiatky. Dobrovoľníci priložia ruku k dielu na jednom z našich najznámejších hradov – na Devíne, aj na piatich hradoch na východe Slovenska a troch v okolí Žiliny. Upravovať budú náučné chodníky, niektorí dobrovoľníci sa zmenia na hradných nosičov a pomôžu vynášať materiál potrebný na opravu hradných múrov.



Viac ako 70 aktivít je zameraných na ochranu prírody. Napríklad čistenie Malého Dunaja či likvidácia nelegálnych skládok odpadu v bratislavskom Lamači alebo na Zlatých pieskoch.



Celé podujatie sa bude konať za prísnych hygienických opatrení. „Kladieme mimoriadny dôraz na zdravie. Obmedzili sme preto počty dobrovoľníkov, aby na jednej aktivite pracovali len ľudia z jednej firmy. Dbáme tak na to, aby sa rôzne skupiny navzájom nestretávali,“ vysvetlil Kišša.