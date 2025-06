Tisícka učiteľov využila príležitosť diskutovať s ministrom školstva

Bratislava 21. júna (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker tesne pred koncom školského roka uzavrel poslednú zo série diskusií s pedagógmi a ďalšími zamestnancami v školstve. V Košiciach ho čakalo vyše 100 učiteliek a učiteľov, ktorých zaujímali témy ako fyzická i kybernetická bezpečnosť, duševné zdravie, kurikulárna reforma či nedostatok učiteľov.



„Je to posledná, ale v niečom prvá zo série diskusií, ktoré v regiónoch absolvujeme. Práve tento týždeň sme totiž spustili do medzirezortného pripomienkového konania nový balík legislatívnych zmien, ktorými chceme urobiť skok vpred a riešiť témy, ktoré boli roky zanedbávané,“ povedal účastníkom košickej debaty T. Drucker.



Učitelia sa najviac zaujímali o témy, ako kybernetiká bezpečnosť, ktorá je riešená v rámci najväčšej investície do digitalizácie školstva - programu DigiEDU spolufinancovaný z prostriedkov programu obnovy a odolnosti. Diskusia sa venovala aj financovaniu školských digitálnych koordinátorov, ktorých je aktuálne približne 800, no ich počet by mal aj v súvislosti s novými digitálnym vybavením škôl, licenciami a sieťovým pokrytím vzrásť.



Zazneli aj obavy z plánovanej racionalizácie siete základných škôl v prípade malých škôl. Malé školy sú dofinancované sumou 100 mil. eur a v priemere dosahujú horšie výsledky. „To je jeden z príkladov, kde neexistuje univerzálne pravidlo, pretože to neplatí o všetkých školách. No platí, že nové školy, ktoré budú vznikať už nebudú môcť poberať veľkostný koeficient,“ spresnil T. Drucker.



„Mnohým témam čelíme naraz. Každý stupeň vzdelávania má svoje špecifické problémy, ale mnohé témy sú spoločné - ako duševné zdravie, bezpečnosť škôl, detí a učiteľov či nedostatok pedagógov,“ uznal minister. Nežná revolúcia, ktorú rezort priniesol vlani a predložené legislatívne zmeny, ktoré by sa do školstva mali premietnuť od začiatku budúceho roka, prinášajú riešenia do všetkých týchto oblastí. Cieľom je moderný, spravodlivý a kvalitný vzdelávací systém pre všetkých.



„Robíme veľmi veľa zmien naraz, ale snažíme sa to robiť zodpovedne a poctivo, aby sme nestratili dôveru ani odhodlanie ľudí v školstve. Zároveň vám všetkým ďakujem, pretože bez vás by to nešlo,“ uviedol T. Drucker. Povinné predprimárne vzdelávanie od útleho veku, zásadné opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti v školách, vrátane povinnej súčinnosti rodičov, ale aj spravodlivejší systém financovania a jednotných povinností škôl a školských zariadení vrátane vyriešenia školských obvodov sú len malou časťou z nich.



Do diskusií sa v ôsmych krajských mestách v priebehu piatich mesiacov zapojilo približne tisíc pedagógov i nepedagogických zamestnancov z celej škály škôl a školských zariadení. Rôznorodé otázky účastníkov debát boli dôkazom toho, že síce problémov v školstve nie je málo, ale ich záujem, nadšenie a nasadenie potvrdzujú, že ministerstvo ide dobrým smerom.



Stretnutia organizuje ministerstvo školstva v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Združením základných škôl Slovenska, Asociáciou riaditeľov štátnych gymnázií a Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska.