Tisícky veriacich zo Slovenska sa stretli s pápežom na ďakovnej púti

Vatikán 30. apríla (TASR) - Vyše 4000 Slovákov sa v sobotu počas ďakovnej púte vo Vatikáne stretlo s pápežom Františkom. Audiencia v Aule Pavla VI. bola súčasťou víkendovej púte, ktorá má byť poďakovaním za návštevu na Slovensku. Pápež sa slovenským pútnikom prihovoril a vyzval na harmóniu i solidaritu, ako aj na modlitby za mier.



Najvyšší pontifex pripomenul svoje cesty počas návštevy Slovenska a ocenil rozmanitosť v tradíciách, ktorú videl.



"Privítali ste ma chlebom a soľou," povedal s tým, že prijatie Slovákov sa prejavilo aj v čase vojny. Vyzdvihol, že mnohé farnosti a domácnosti prijali do svojich domovov ukrajinské rodiny utekajúce pred vojnou.



"Kto prijme človeka v núdzi, robí nielen skutok lásky, ale aj viery, lebo v bratovi a sestre spoznáva Ježiša," povedal veriacim.



Pozval ich k modlitbám za mier a pokoj. Pripomenul tiež odkaz sv. Cyrila a Metoda a potrebu čerpať z evanjelia a Ducha Svätého.



V aule sa veriacim krátko prihovoril aj kardinál Jozef Tomko. Skonštatoval, že pútnici sa do Vatikánu prišli pápežovi poďakovať "za lásku Svätého Otca voči nám, voči malému Slovensku". Veriacich zároveň povzbudil k modlitbe.



"Ďakovná púť je pre nás príležitosťou, aby sme Svätému Otcovi potvrdili aj po niekoľkých mesiacoch, že jeho návšteva v nás zanechala hlboké dojmy. Jeho osobný príklad a slová sa nám neustále vracajú pri rôznych príležitostiach a sú pre nás zdrojom povzbudenia," povedal pre TASR predseda Konferencie Biskupov Slovenska (KBS) a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Pomerne vysokú účasť vníma Zvolenský pozitívne. Hovorí o prejave veľkej vďačnosti.



Na púti sa zúčastňuje aj delegácia Národnej rady (NR) SR na čele s predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Delegácia priniesla najvyššiemu predstaviteľovi katolíckej cirkvi ako dar obraz sv. Ignáca. Pápež privítal predstaviteľov SR a pozdrav poslal aj prezidentke SR Zuzane Čaputovej.



Hovorca KBS Martin Kramara ozrejmil, že ďakovná púť býva tradíciou po návšteve pápeža.



"Bolo tomu tak napríklad aj po návštevách sv. Jána Pavla II. na Slovensku v rokoch 1995 a 2003, Slováci následne putovali do Ríma," uviedol.



Po spoločnej audiencii sa pútnici presunú do Baziliky sv. Petra na omšu, na ktorú je pozvaný aj kardinál Tomko.



Súčasťou nedeľného programu bude i omša v Bazilike sv. Pavla za hradbami.



Program ukončí v nedeľu o 16.00 h modlitba akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi v Bazilike sv. Klimenta, ktorú povedú vladyka Cyril Vasiľ a vladyka Peter Rusnák.



(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Kvašňovská)