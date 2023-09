Titul Učiteľ Slovenska sa mení na Učiteľskú osobnosť Slovenska

Bratislava 19. septembra (TASR) - Prestížna národná cena po novom nesie názov "Učiteľská osobnosť Slovenska". Tento krok zahŕňa zmenu názvu ocenenia z titulu "Učiteľ Slovenska". Zmena prichádza s novým ročníkom a zdôrazňuje dôležitosť učiteľskej profesie bez ohľadu na pohlavie. Prihlasovanie do nového ročníka sa už spustilo. TASR o tom informovali organizátori.



"Pristúpili sme k pojmu "učiteľská osobnosť", a to hneď z dvoch dôvodov. Jednak tento názov zahŕňa tak učiteľky, ako aj učiteľov a taktiež zdôrazňuje slovo osobnosť, lebo sme presvedčení, že výnimočné učiteľky a učitelia by mali byť vyzreté a inšpiratívne osobnosti a vzory, ktoré formujú deti a mladých ľudí," vysvetlila Zuzana Labašová z Komenského inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorý ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska organizuje.



Aktuálny ročník sa odštartoval 12. septembra. Učitelia sa môžu do ocenenia prihlásiť sami alebo byť nominovaní rodičmi, kolegami alebo samotnými žiakmi. Nominácie zo strany verejnosti sú možné do 5. novembra, prihlasovanie samotných učiteľov potrvá do 30. novembra. Finálová desiatka bude vybraná na jar 2024 a výberový proces vyvrcholí galavečerom v máji 2024, kde bude vyhlásená Učiteľská osobnosť Slovenska za rok 2023.