Titul Učiteľ Slovenska získal druhýkrát v histórii muž,vyhral R.Očenáš

Bratislava 25. mája (TASR) - Laureátom ocenenia Učiteľ Slovenska 2022 sa stal Rastislav Očenáš, učiteľ slovenského jazyka, matematiky a informatiky na Základnej škole v Sliači. O zisk titulu sa uchádzalo desať finalistov.



V tohtoročnom ocenení bodovali pedagógovia, ktorí dokážu deti nielen naučiť vedomosti, ale z nich tiež vychovávajú osobnosti s otvorenou mysľou. "Kvalitné a inšpiratívne učiteľky a učitelia sú pokladom každej spoločnosti, je však dôležité, aby sme ich ako spoločnosť dokázali dostatočne oceniť. Práve to je esenciou ocenenia Učiteľ Slovenska," zdôraznila Zuzana Labašová z Komenského inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorý ocenenie organizuje.



Finálovú desiatku vybrala odborná porota zložená zo vzdelávacích expertov. Spomedzi 149 prihlášok najskôr vznikol užší výber 30 pedagógov a z neho bolo vybraných desať finalistov.



"Rád deti provokujem úlohami, ktoré ich navedú k rozmýšľaniu o ich meste, ľuďoch, ktorí v ňom žijú, problémoch, ktoré sa ich osobne týkajú, iriešeniach, na ktorých môžu participovať. Pri učení vždy hľadám zmysel - pýtam sa, ako dnešné vyučovanie zlepší zajtra život mojich žiakov. Chcem, aby nadobudli presvedčenie, že majú vplyv na dianie vo svojej komunite, že sú pre ňu dôležití, užitoční, nenahraditeľní," uviedol Očenáš. Ako dodal, svojich žiakov učí používať moderné technológie a pracuje aj na projektoch, ktoré deti motivujú k zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu.



Očenáš je tiež školským digitálnym koordinátorom, atak jehodeti používajú aj netradičné školské pomôcky. Snaží sa tiež vytvárať prepojenia školy a aktivít detí na organizácie vregióne. Spolupracuje so Združením Slatinka.



Cenu verejnosti získala s 5388 hlasmi z celkového počtu 17.507 Ivica Dafčíková, ktorá učí geografiu a biológiu na druhom stupni Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej.



Tento rok odovzdalo po prvý raz ocenenie aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Získala ho učiteľka Oľga Bystrianska, ktorá učí hudobnú výchovu v Základnej škole s materskou školou A. Vagača v Detve. Jej cieľom je poukázať na to, aký veľký potenciál má hudobná výchova vo výchovnom a vzdelávacom procese. "Poslaním tejto ceny je vyzdvihnúť výnimočný výkon v oblasti podpory a posilňovania európskych hodnôt založených na ľudskej dôstojnosti a ľudských právach, rovnosti, slobode, demokracii a právnom štáte," poznamenal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.



Organizátorom galavečera sú mimovládna nezisková organizácia CEEV Živica a Komenského inštitút. Ocenenie Učiteľ Slovenska sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Je licencovanou slovenskou verziou Global Teacher Prize, medzinárodného ocenenia, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta.