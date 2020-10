Titul Zelená škola získalo 12 materských škôl

Zvolen 6. októbra (TASR) – Environmentálna výchova, hospodárenie s vodou či triedenie odpadu sú cieľom vzdelávacieho programu Zelená škola, ktorého certifikát získalo 12 slovenských materských škôl. „Cieľom je robiť, čo učíme, učiť inak a zmeny v dennom fungovaní škôl robiť spoločne. Učitelia, rodičia, školník, upratovačka a aj deti,“ informovala TASR manažérka programu Zuzana Gallayová s tým, že program odmalička buduje u detí návyky, ako sa správať k prírode.



Príkladom environmentálnej výchovy je škôlka zo Skároša v Košickom okrese. „Na školskom dvore kosia priaznivo k opeľovačom, čo je viackrát po menej, nie naraz celý pozemok. Vysadili tiež odrody ovocných stromov,“ dodala.



V Kobeliarove v okrese Rožňava deti trápilo, že sa v škôlke netriedi odpad. Oslovili obecný úrad s podnetom, že by sa v dedine mala zaviesť separácia odpadu. „Starostka okrem umiestnenia zberných nádob pomohla aj s informačnou kampaňou. Dala ušiť textilné tašky s logom obce do každej domácnosti, obišla obec od dverí k dverám a vysvetľovala, prečo je dôležité triediť odpad,“ zhrnula Gallayová.



Materskú školu na ulici Budovateľská v Prešove zas trápilo množstvo odpadu, ktoré vznikalo v kuchyni. Sústredili sa preto na tému potraviny a ich cieľom bolo znížiť množstvo bioodpadu o 20 percent. „Deti sa učili čistiť zeleninu a s kuchárkami pripravovali zeleninové šaláty. Šupky dávajú do kompostu na školskom dvore. Vysadili si tiež bylinky a robili vyvýšené záhony,“ poznamenala manažérka Zelenej školy. Na jar tohto roka si plánovali vysadiť vlastnú zeleninu. Zatvorenie škôl pre pandémiu nového koronavírusu im to však prekazilo. „Oslovili sme rodičov, aby s deťmi doma vysadili semienka a pripravili priesady. V mojej triede predškolákov sa zapojilo 20 z 23 rodín. Pomohlo nám to ostať s deťmi v kontakte a preniesli sme envirovýukové prvky aj do domácností,“ hovorí školská koordinátorka Zelenej školy Lucia Drobná.



V Košiciach v Materskej škole Ipeľská sa učili fungovať s vodou. Vymenili splachovače, majú úsporné batérie a zachytávajú dažďovú vodu, ktorou polievajú záhradu. Výsledkom je ušetrenie vody o 15 percent.



Zelená škola je najväčší envirovýchovno-vzdelávací program na svete a na Slovensku funguje 16 rokov.