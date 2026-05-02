Tlacháč: Cúvať v jednosmerke je povolené, avšak len pri parkovaní
V rozhovore pre TASR na to poukázal riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Cúvať v „jednosmerke“ je povolené, avšak len pri parkovaní. Na radenie sa na križovatke treba využívať celú šírku cesty. V rozhovore pre TASR na to poukázal riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
„Ak jazdíte po jednosmernej ceste, platí to, že pri odbočovaní vľavo sa máte zaradiť čo najviac vľavo, čiže využijem ten priestor a zaradím sa k ľavému okraju vozovky,“ uviedol Tlacháč.
„Ak jazdíte po jednosmernej ceste, platí to, že pri odbočovaní vľavo sa máte zaradiť čo najviac vľavo, čiže využijem ten priestor a zaradím sa k ľavému okraju vozovky,“ uviedol Tlacháč.