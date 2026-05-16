Sobota 16. máj 2026
Tlacháč: Križovatka ruší iba značky upravujúce rýchlosť jazdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Odpojenie aj pripojenie z diaľnice sú samostatnými križovatkami.

Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Križovatka v súčasnosti ruší na slovenských cestách iba značky, upravujúce rýchlosť jazdy. Iné značky neruší. Aj v tejto oblasti sa však chystajú legislatívne zmeny. Rýchlostné obmedzenie by po novom mohlo byť platné aj za križovatkou. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraja Tlacháča pre TASR.

Pripomenul, že križovatkou je miesto, kde sa cesty spájajú alebo rozpájajú. Doplnil, že je to tak aj na diaľnici. Odpojenie aj pripojenie z diaľnice sú samostatnými križovatkami.
