Tlacháč: Obmedzovať vodičov sa nesmie, ani ak prekračujú rýchlosť
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Obmedzovať iných vodičov na cestách sa nesmie, ani ak porušujú rýchlosť. Nie všetci účastníci cestnej premávky totiž musia dodržiavať rýchlostné limity. Prekračovať najvyššiu dovolenú rýchlosť môžu vodiči ozbrojených síl či iných ozbrojených zborov. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
Doplnil, že vozidlá s výnimkou nepotrebujú mať na prekročenie rýchlostných limitov zapnuté majáky. „Zákon hovorí o vozidle vodiča takýchto síl,“ upozornil Tlacháč.
Riaditeľ zároveň pripomenul, že vodiči majú jazdiť po diaľnici v pravom pruhu. Všetky ostatné pruhy slúžia na predbiehanie, bežne sa v nich jazdiť nesmie. Na druhej strane však vodič v pravom pruhu nesmie predbiehať auto v ľavom pruhu. V praxi tak môže nastať situácia, keď vodič v ľavom pruhu nepredbieha, no jazdí v ňom. Predbehnutím sprava by ostatní vodiči porušili zákon tiež.
„Zákon určuje, kedy môžete predchádzať vpravo, a to je len pri tom, keď vozidlo pred vami idúce odbočuje vľavo a už niet pochýb o tom, že toto vozidlo mení smer jazdy vľavo,“ poukázal Tlacháč.
Pokračoval, že autá, pripájajúce sa na diaľnicu, by mali využiť dĺžku pripájacieho pruhu, aby sa dokázali plynule zaradiť do premávky. Pri zaradení sa musia dať prednosť vozidlám idúcim v priebežnom pruhu.
