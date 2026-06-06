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Tlacháč: Prechádzať cez cestu môžu chodci aj mimo priechodu
Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní. Vyzývala aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti.
Autor TASR
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Bratislava 6. júna (TASR) - Na prechádzanie cez cestu slúži v prvom rade chodcom priechod. Zákon však umožňuje aj prechádzanie mimo neho, vtedy to však musí byť kolmo na vozovku. Pravidlá nehovoria o presných situáciách, kedy priechod netreba hľadať. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľa odboru Dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraja Tlacháča v rozhovore pre TASR.
„Zákon hovorí, že pokiaľ je priechod v blízkosti. Blízkosť nie je zadefinovaná presne v metroch,“ upozornil Tlacháč. Ako doplnil, chodec sa musí vždy rozhliadnuť a presvedčiť sa, či môže bezpečne cez cestu prejsť. Musí pritom brať ohľad aj na rýchlosť blížiacich sa vozidiel.
Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní. Vyzývala aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti.
„Zákon hovorí, že pokiaľ je priechod v blízkosti. Blízkosť nie je zadefinovaná presne v metroch,“ upozornil Tlacháč. Ako doplnil, chodec sa musí vždy rozhliadnuť a presvedčiť sa, či môže bezpečne cez cestu prejsť. Musí pritom brať ohľad aj na rýchlosť blížiacich sa vozidiel.
Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní. Vyzývala aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti.