Tlacháč:Smerovky používame pri zmene smeru, nesúvisia s hlavnou cestou
Ak idete rovno, tak smerovku nedávate, uviedol Tlacháč pre TASR.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Smerovky majú na slovenských cestách používať vodiči v súvislosti so zmenou smeru jazdy. Nesúvisia so schádzaním z hlavnej cesty. Vodič je okrem toho povinný použiť smerovku aj v prípadoch, keď zostáva na hlavnej ceste, no tá nepokračuje rovno. V rozhovore pre TASR na to upozornil riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
„Ak idete rovno, tak smerovku nedávate. Ak by ste odbočovali dajme tomu vpravo a teda, ak je aj tak vyznačená hlavná cesta, tak dávate znamenie o zmene smeru jazdy vpravo,“ uviedol Tlacháč pre TASR.
Ako doplnil, signalizovanie zmeny smeru jazdy môže zmiasť iných vodičov. Môže pri tom dôjsť k nehode. „Dávate informáciu ostatným účastníkom cestnej premávky,“ zdôraznil.
