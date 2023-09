T.Merašický: Ambíciou KDH je integrovať stredopravé politické spektrum

Bratislava 24. septembra (TASR) - KDH by chcelo po parlamentných voľbách začať s procesom integrácie stredopravého politického spektra. Pre TASR to skonštatoval podpredseda KDH Tomáš Merašický. Doplnil, že pokiaľ majú "progresívci a liberáli" záujem po voľbách vládnuť, mali by prestať útočiť na kresťanov a potenciálnych partnerov z konzervatívneho spektra.



Merašický vidí KDH ako prirodzeného lídra spájania stredopravých síl. Roztrieštenosť konzervatívcov, umiernených a konštruktívnych liberálov a ľudí hlásiacich sa ku kresťanským a demokratickým hodnotám vedie podľa neho k nemožnosti tieto hodnoty v spoločnosti udržiavať. Pripomenul, že dnešné KDH nie je len uzavretým konfesným spoločenstvom.



Podpredseda kresťanských demokratov tiež povedal, že ho mrzí, keď vidí, ako "zradikalizovaní liberáli" svojimi útokmi zapaľujú mosty možnej spolupráce. "Útoky na kresťanské a konzervatívne hodnoty či na kresťanov a kresťanstvo ako také sú za čiarou a spochybňujú uvažovanie nad možnou spoluprácou," zdôraznil. V prípade, že sa budú tieto útoky stupňovať a nezačne sa hľadať cesta k spolupráci, aj KDH bude podľa neho zvažovať spoluprácu s takými stranami, ktoré neradikalizujú a nepolarizujú spoločnosť.