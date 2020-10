Chrípková sezóna má v banskobystrickom kraji zatiaľ pozvoľný nástup

Banská Bystrica 10. októbra (TASR) – Pozvoľný nástup, tak možno podľa hovorkyne banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Márie Tolnayovej charakterizovať začiatok tohtoročnej chrípkovej sezóny v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK).



Chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO) sa síce v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o štvrtinu a stúpol aj výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) o šesť percent, avšak v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je to podľa hovorkyne omnoho menej.



„Epidemiológovia evidujú v tomto týždni celkom 2863 chorých na ARO, čo predstavuje prepočítanú chorobnosť 856 osôb na 100.000 obyvateľov. V prípade CHPO je chorých 81 ľudí, čo je prepočítaná chorobnosť 24 osôb na 100.000 obyvateľov,“ konkretizovala Tolnayová.



Najvyšší počet chorých na ARO je na základe jej údajov v okresoch Zvolen (497 prípadov), Rimavská Sobota (463) a Žiar nad Hronom (336). V prípade CHPO sú to okresy Žarnovica, Lučenec a Žiar nad Hronom. „Z hľadiska veku postihujú obidve ochorenia hlavne ekonomicky aktívne obyvateľstvo, deti základných škôl a najmenšie deti do piatich rokov,“ dodala hovorkyňa.