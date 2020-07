Tohtoročná Plaza Beach Terasa bude v košickej MČ Západ trvať dlhšie

Košice 3. júla (TASR) - Tohtoročný projekt Plaza Beach Terasa bude špecifický širšou ponukou atrakcií, vrátane pivného festivalu. Trvať bude tiež dlhšie ako obvykle. TASR o tom informoval vedúci oddelenia kultúry košickej MČ Západ Dominik Béreš s tým, že jeho piaty ročník sa začne v sobotu (4. 7.) popoludní. V rámci neho tradične pribudne na námestí pred obchodným centrom viac ako 100 ton piesku. Priestor bude určený predovšetkým na letné plážové športy a sprievodné aktivity.



Prvý deň podujatia bude patriť stavaniu hradov z piesku, súčasťou budú aj rôzne detské atrakcie. „Zároveň máme ambíciu nechať pieskové výtvory nasledujúce dni na výstavu pre okoloidúcich, je to milé spestrenie areálu,“ povedal starosta sídliska známeho ako Terasa Marcel Vrchota.



MČ v súvislosti s koronakrízou vníma deficit kultúry. „Počas divadelných utorkov sme sa rozhodli pre dvojnásobnú dávku zábavy, a to najprv pre deti a rodinky v podaní programu s Ujom Ľubom a rozprávkami, a hneď potom aj pre dospelých divákov v podobe komédií. Stredajším večerným premietaniam bude predchádzať pravidelné zumbovanie v piesku,“ spresnil Béreš. Vyvrcholením júla budú Majstrovstvá SR v plážovom volejbale A-kategórie a prvý augustový víkend tento šport, ktorý si môže zahrať aj široká verejnosť, nahradí 3x3 basketbal na troch profesionálnych ihriskách.



Letný plážový projekt bude trvať do polovice augusta, kde presunuli veľký pivný festival. Pôvodne sa mal uskutočniť v máji ako súčasť Dní Terasy.



Piesok z tohtoročnej série podujatí opäť poputuje na pieskoviská detských ihrísk v MČ Košice-Západ. „Už teraz mapujeme stav detských ihrísk v našej MČ, aby sme si pripravili harmonogram výmeny pieskovísk, do ktorých poputuje tento novší piesok,“ povedal Vrchota. Rovnako ako vlani, 100 ton piesku rozdelia približne na polovicu, pričom druhá časť pôjde jazdeckému areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na Popradskej ulici.