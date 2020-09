Tohtoročnú Bielu noc zrušili pre pandémiu nového koronavírusu

Košice/Bratislava 17. septembra (TASR) – Festival Biela noc sa tento rok neuskutoční ani v Košiciach, ani v Bratislave. Pre TASR to potvrdila jeho umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková s tým, že dôvodom zrušenia je zhoršovanie sa situácie okolo pandémie nového koronavírusu aj neistota vyplývajúca z meniacich sa opatrení pred šírením nákazy.



„Dostali sme opätovné neodporúčania hygieny festival organizovať. Riziko, že by nás hygiena alebo iný kompetentný orgán zrušil v neskoršom termíne, bolo veľmi vysoké. Spôsobilo by nám to závažné finančné problémy,“ uviedla. Biela noc sa mala v Košiciach uskutočniť 25. až 27. septembra a v Bratislave 2. až 4. októbra.



Finálne potvrdený zahraničný program zrušili už v marci, zamerali sa na domácu tvorbu. V lete zrušili dotykové diela, koncerty a afterparty. V Bratislave rozšírili festivalovú plochu o jednu novú trasu, 80 percent festivalu presunuli do exteriérov. Pripravili tiež systém monitorovania kritických území kamerami a mali plán ohrádzania pre jednotlivé diela. So zvyšovaním počtu nakazených ľudí nových koronavírusom a sprísňovaním protiepidemických opatrení podľa nej rástli aj obavy, či to bude postačujúce.



Najväčšie problémy im spôsobilo presunutie väčšiny programu do exteriéru. Podľa Pacákovej je omnoho zložitejšie a nákladnejšie monitorovať a ohradzovať ľudí vonku než v interiéri. „Naše publikum je početné, aj keď stále platí, že sme vedeli ustriehnuť 1000 ľudí v jednom momente na jednom mieste. Najväčšie obavy hygienikov však boli spojené so správaním sa ľudí mimo našich diel, a to sme už my nevedeli ustrážiť ani nijako garantovať,“ spresnila.



Festival v oboch mestách trval v minulom roku tri dni a zahŕňal približne 40 samostatných projektov. Denná návštevnosť predstavovala približne 60.000 ľudí. Organizátori nepovažovali za správne zrealizovať festival len v jednom z miest. „Pokladáme sa za jeden festival v dvoch mestách a neumožnili by nám to ani financie, keďže niektoré granty a sponzori sa viažu na obe mestá rovnako ako dohody s umelcami,“ dodala Pacáková.



Straty spôsobené zrušením festivalu nateraz nevie vyčísliť. Väčšiu časť minutých financií sa snažia preukázať v jednotlivých grantoch ako akceptovateľné náklady. „Keďže sme festival zrušili pred fázou stavania diel v teréne, je to ako tak zvládnuteľné. Aj to bol jeden z dôvodov nášho rozhodnutia. V opačnom prípade by nás to mohlo definitívne ohroziť,“ doplnila.