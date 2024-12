Tolerancia názorov a mať schopnosť riešiť problémy

Bratislava 16. decembra (OTS) -, to je názov baneru na www.hospodarskyklub.sk s komplexnou informáciou o XVII. valnom zhromaždení vyše 31-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub - Medzinárodný mierový výbor. Obsahuje aj dvojhodinový videozáznam, ako aj fotogalériu. V jeho časti sú zaznamenané aj príhovory laureátov „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ českého prof. R. Prymulu „O ľudskosti“, príhovor predsedu SOPK P. Mihóka pred vstupom do roku 2025, myšlienky o ladeckej cementárni a o človečenstve A. Barcíka a úvaha M. Milku o kardinálovi J. Tomkovi. Zreteľahodné je aj ocenenie Medzinárodného mierového výboru a laureátov „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2024, ktoré listom zo 17. 11. t. r. vyjadril prezident SR 1999-2004 a člen Medzinárodného mierového výboru Rudolf Schuster. Výročná správa za obdobie október 2022 – december 2024 hodnotí nielen činnosť a výstupy do zahraničia združenia, ale aj vývoj štátneho, spoločenského a občianskeho života a to, aké sú podmienky pre tvorbu hmotných a duchovných hodnôt a na spoločenské aktivity.Odkazy: